Maxar відновив Україні доступ до супутникових знімків – ЗМІ

Один із супутникових знімків Maxar, який показує тренування окупаційних військ у Криму

Компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України через розпорядження Білого дому

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies поступово відновлює доступ України до своїх супутникових знімків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний».

Програма Global Enhanced Geoint Delivery (GEGD) надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

Нагадаємо, Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків через розпорядження Білого дому.

Компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Однак зараз Сполучені Штати вже відновили постачання військової допомоги Україні.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.