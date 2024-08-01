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Росія оштрафувала Google та TikTok за заборонений контент

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія оштрафувала Google та TikTok за заборонений контент
Росія кілька років вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вона вважає незаконним
фото з відкритих джерел

Москва критикує Google за видалення YouTube-каналів російських ЗМІ та громадських діячів

Росія оштрафувала компанії Google і TikTok через невиконання розпорядження регулятора зв'язку Роскомнагляд щодо забороненого контенту. Про це повідомляє Reuters.

Таганський районний суд Москви оштрафував Google на 5 млн рублів ($58 038) і TikTok на 4 млнрублів за те, що вони не змогли виявити контент, який дуже схожий на контент, який їх раніше зобов’язали видалити.

Росія вже кілька років вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вона вважає незаконним, накладаючи невеликі, але постійні штрафи, коли бачить невиконання вимог.

Москва особливо критикує Google за видалення YouTube-каналів російських ЗМІ та громадських діячів.

Нагадаємо, Московський суддя дільниці №422 Таганського району призначив штраф у розмірі 10 млн рублів (понад 3,8 млн грн) компанії Match Group, яка керує сервісом Tinder. Причиною стало повторне невиконання вимоги щодо локалізації даних російських громадян у РФ.

Також Росія оштрафувала соцмережу Reddit за те, що вона не видалила «заборонений контент», який, за словами російських чиновників, містить «фейкову» інформацію про військову кампанію Росії в Україні.

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Теги: росія TikTok YouTube Google

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