У США виявлена російська ботоферма. Деталі від ISW

Мін'юст США вилучив два доменні імені та перевірив 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою, яку розробила російська державна медіа-мережа RT

Мін'юст США зірвав російську пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту, яка мала на меті посіяти дезінформацію в американських та міжнародних соціальних мережах

Російські державні ЗМІ та Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії використовували кілька сотень акаунтів і доменних імен у мережі X (Twitter) для управління ботофермою, що поширювала дезінформацію в США та за кордоном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство юстиції США повідомило, що вилучило два доменні імені та перевірило 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою зі штучним інтелектом. Ботоферму розробила російська державна медіа-мережа RT, підконтрольна ФСБ.

Мін'юст США повідомив, що ця ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США. Їхньою метою було просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду. За даними Мін'юсту, керівництво RT прагнуло розробити альтернативні засоби поширення російських наративів за межами свого міжнародного телевізійного мовлення щонайменше з 2022 року і почало створювати цю ботоферму ще у квітні 2022 року. Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку на початку 2023 року.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив, що обшуки та вилучення Мін'юсту зірвали російську «пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту», яка мала на меті посіяти дезінформацію в американських та міжнародних соціальних мережах.

Мін'юст повідомив, що Х добровільно призупинив діяльність решти виявлених бот-акаунтів. Ці акаунти Х поширювали тези Кремля про війну в Україні, зокрема пропагандистські заяви про те, що частини Польщі, України та Литви були «подарунками» Росії.

Однак ферма ботів просувала й інші наративи у відеоформаті, наприклад, відео з російським диктатором Володимиром Путіним, який стверджує, що війна в Україні – це не територіальний конфлікт і не питання геополітичного балансу, а скоріше «принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок».

Нагадаємо, що супутникові компанії Європи потерпали від спроб втручання в ефір з боку Росії. Пропаганду, яка транслювалася російською, вмикали на дитячих каналах.

До слова, Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета».