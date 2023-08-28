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Тетяна Котюжинська Голова правління Національної асоціації українських медіа, медіаюрист

Сьогодні ЦВК має прийняти рішення про вибори

glavcom.ua
Невже в Україні проведуть вибори під час війни?
фото з відкритих джерел

Країна, яка не дотримується Загальної декларації з прав людини – це країна-ізгой, а не країна-лідер демократичного світу

Сьогодні ЦВК має прийняти рішення і або оголосити про проведення чергових виборів до ВР (за 61 день до останньої неділі жовтня останнього року повноважень), або мотивовано викласти підстави про «перенесення» виборів і оголосити нову дату. Якщо ЦВК прийме рішення про початок виборчого процесу після воєнного стану, то пригадаємо, що воєнний стан закінчується 15 листопада 2023 року відповідно до рішення ВР. Скасування виборів взагалі неможливо – народ є джерелом влади і проведення «періодичних і несфальсифікованих виборів» – є основою конституційного ладу України і обов'язком відповідно до Загальної декларації прав людини (1948 року прийняття).

Рішення ЦВК можна оскаржити до суду. Це також основа конституційного ладу (поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову).

Строк повноважень Президента і ВР встановлено Конституцією – 5 років. Всередині країни вже не раз на строки повноважень різних держорганів «плєвалі з калакольні». Але тут інша ситуація – тут про зовнішні стосунки. Про легітимність представлення держави, про легітимність парламентських делегацій. Тому острах наших партнерів, що без «періодичних і несфальсифікованих виборів» буде хаос, абсолютно виправданий.

Бо може статися, що 21 травня 2024 року єдиним легітимним президентом України може виявитися «незабвєнний Віктор Хвьодоровіч», про що рф (член Радбезу ООН) радісно і повідомить. Хаос – не на нашому боці.

Країна, яка не дотримується Загальної декларації з прав людини – це країна-ізгой, а не країна-лідер демократичного світу.

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Теги: вибори воєнний стан Україна

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Тетяна Котюжинська

Сьогодні ЦВК має прийняти рішення про вибори
Сьогодні ЦВК має прийняти рішення про вибори

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