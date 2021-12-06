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    Ротару поскаржилася Доліній, що до Москви «важко діставатися» (відео)

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    Кажуть, що Ротару до Москви, як і минулого року, запросив Ігор Крутий - Ротару поскаржилася Доліній, що до Москви «важко діставатися» (відео)
    Кажуть, що Ротару до Москви, як і минулого року, запросив Ігор Крутий
    фото з відкритих джерел

    Артистка приховує «гастролі» у Росії, відео видаляють одне за одним

    Українська співачка Софія Ротару знову виступила у Москві на ювілейному фестивалі «Пісня року». Також вона поскаржилася російській виконавиці Ларині Доліній, яка підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна, на те, що в Москву українцям складно добиратися.

    «Важко до вас добиратися, важко», – із такими словами Софія Ротару обійняла Ларису Доліну.

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    Допис, поширений Sofia Rotaru_Sofia Eve_fan_ (@sofiarotaru_fan_)

    В офіційних соцмережах Ротару про «Пісні року» немає жодного слова. Є фото, датоване на день раніше, підписане коротко: новорічні зйомки. Локація не виставлена. Інформацію про ці зйомки можна знайти у російській пресі: артистка брала участь і у програмі «Блакитний вогник».

    До речі, російська співачка Лариса Доліна, яка вважає рідним містом Одесу, поскаржилася, що вже багато років не може потрапити туди і сходити на кладовище, де поховані її родичі.

    Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна щодо Донбасу. Зірка постійно виступає в окупованому Криму, приймає нагороди з рук агресора та підтримує Путіна.

    Нагагаємо, опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання. Співачка з'явилася на телеканалі «Інтер». Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

    Раніше українська співачка Ані Лорак, котра вже довгий час працює у Росії, поскаржилася на цькування, якого вона зазнала на Батьківщині. Як писав «Главком», за даними джерел у шоубізнесі, у співачки не дуже йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить наполегливі спроби повернутися в Україну. Принаймні, відновити тут концертну діяльність. І ось Лорак повністю це підтвердила. Вона заявила, що планує відновити концертну діяльність в Україні вже у 2022 році.

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    Теги: Росія Софія співачка влада концерт Таїсія Повалій пісня
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    Ротару поскаржилася Доліній, що до Москви «важко діставатися» (відео)