УПЦ МП – лицерміри і фарисеї. І ось доказ

Вони готові відректися від Лаври аби лише не відректися від Москви

Про «заборону» від МП для нового намісника Лаври

Щоби зліпити бамагу про «заборону» від МП для нового намісника Лаври отця Авраамія – канцелярії митрополита МПвУ знадобилися лише пара годин.

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Жоден з колаборантів з числа МПвУ – не отримав заборони. Жоден з тих, хто кинув своє місце служіння та паству і втік до Московії.

Жоден з осуджених українськими судами і викритий у кримінальних злочинах, кого вже обміняли на наших героїв, повернутих з полону.

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Жоден з тих, хто сидів на промові %утіна в Кремлі, коли той оголошував окуповані українські землі «расієйнавсєгда».

Жоден з тих архієреїв МП-«УПЦ», хто наплював на всі формальності та перевів свої єпархії в пряме підпорядкування Гундяєву (на Донбасі та в Криму). Лазаря лише кілька днів тому вивели зі свого синоду, бо «раптом» він втратив здатність брати участь у його роботі. З «невідомих» синоду, мабуть, причин – бо на них не вказано в рішенні.

А ось тут – як підсуєтилися.

Лицеміри. Фарисеї.

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«Ми маємо закон, і за законом нашим» слід Авраамія заборонити. А своїх власних убивць-варав будут далі цілувати. І запевняти, що між ними і тими, на чиїх руках українська кров – справді є Христос.

Вони готові відректися від Лаври та навіть і рухлядь свою звідти фурами повивозити, аби лише не відректися від Москви – справжнього «джерела» їхньої «канонічності та благодатності».

Однак кожна заборона ваша тим, хто хоче звільнитися від ярма служіння Московії та вашого лицемірства – як нагорода і похвала!

А про отця Авраамія можна сказати словом Христовим: «Блаженні будете, коли зненавидять вас люди і коли розлучать вас і ганьбитимуть, і знеславлять ім’я ваше заради Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах. Так робили пророкам батьки їхні» (Лк 6:22-23).

Як праотець Авраам вийшов із дому свого і пішов за повелінням Божим в землю обіцяну, де став батьком для нового народу, так і отець Авраамій пішов за покликом Божим від старого, і стане, з Господньою допомогою і за молитвами отців печерських, начальником і отцем нової Лаври, справжньої чернечої обителі.

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«Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені; а раб Твій нехай возрадується» (Пс 108:28)! Амінь!