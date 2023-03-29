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Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

УПЦ МП – лицерміри і фарисеї. І ось доказ

glavcom.ua
Вони готові відректися від Лаври аби лише не відректися від Москви
фото з відкритих джерел

Про «заборону» від МП для нового намісника Лаври

Щоби зліпити бамагу про «заборону» від МП для нового намісника Лаври отця Авраамія – канцелярії митрополита МПвУ знадобилися лише пара годин.

Жоден з колаборантів з числа МПвУ – не отримав заборони. Жоден з тих, хто кинув своє місце служіння та паству і втік до Московії.

Жоден з осуджених українськими судами і викритий у кримінальних злочинах, кого вже обміняли на наших героїв, повернутих з полону.

Жоден з тих, хто сидів на промові %утіна в Кремлі, коли той оголошував окуповані українські землі «расієйнавсєгда».

Жоден з тих архієреїв МП-«УПЦ», хто наплював на всі формальності та перевів свої єпархії в пряме підпорядкування Гундяєву (на Донбасі та в Криму). Лазаря лише кілька днів тому вивели зі свого синоду, бо «раптом» він втратив здатність брати участь у його роботі. З «невідомих» синоду, мабуть, причин – бо на них не вказано в рішенні.

А ось тут – як підсуєтилися.

Лицеміри. Фарисеї.

«Ми маємо закон, і за законом нашим» слід Авраамія заборонити. А своїх власних убивць-варав будут далі цілувати. І запевняти, що між ними і тими, на чиїх руках українська кров – справді є Христос.

Вони готові відректися від Лаври та навіть і рухлядь свою звідти фурами повивозити, аби лише не відректися від Москви – справжнього «джерела» їхньої «канонічності та благодатності».

Однак кожна заборона ваша тим, хто хоче звільнитися від ярма служіння Московії та вашого лицемірства – як нагорода і похвала!

А про отця Авраамія можна сказати словом Христовим: «Блаженні будете, коли зненавидять вас люди і коли розлучать вас і ганьбитимуть, і знеславлять ім’я ваше заради Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах. Так робили пророкам батьки їхні» (Лк 6:22-23).

Як праотець Авраам вийшов із дому свого і пішов за повелінням Божим в землю обіцяну, де став батьком для нового народу, так і отець Авраамій пішов за покликом Божим від старого, і стане, з Господньою допомогою і за молитвами отців печерських, начальником і отцем нової Лаври, справжньої чернечої обителі.

«Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені; а раб Твій нехай возрадується» (Пс 108:28)! Амінь!

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Теги: Києво-Печерська лавра лавра Московська церква в Україні церква

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