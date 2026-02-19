NBC: Трамп отримав доповідь про готовність до ударів по Ірану

США зосередили значні сили в регіоні: авіаносну групу, додаткові винищувачі та системи протиповітряної оборони

Армія США готова до нанесення ударів по Ірану вже найближчими вихідними, однак остаточного рішення президент Дональд Трамп поки не ухвалив. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела серед високопосадовців з питань національної безпеки, пише «Главком».

За інформацією телеканалу, Трампу доповіли про повну бойову готовність американських сил у регіоні. Водночас терміни потенційної операції можуть бути змінені, а атака може відбутися пізніше суботи чи неділі або бути відкладена.

Паралельно Пентагон розпочинає часткову евакуацію персоналу з Близького Сходу, частину співробітників передислокують до Європи або повернуть до США. За словами джерел, це стандартна практика перед можливою військовою активністю і сама по собі не означає неминучості удару.

Як повідомляє NBC News, дипломатичні зусилля між США та Іраном поки що не призвели до значного прогресу. Напередодні в Женеві відбулися непрямі переговори за посередництва Оману.

Сторони заявили про «невеликий прогрес» після кількагодинної зустрічі, однак, за даними NBC, ключові розбіжності залишаються невирішеними. Іран відмовляється обговорювати обмеження своєї ракетної програми, тоді як адміністрація Трампа наполягає на суттєвому скороченні або повній забороні збагачення урану, обмеженні ракетної програми та припиненні підтримки збройних проксі-груп у регіоні.

За даними NBC, США зосередили значні сили в регіоні: авіаносну групу, додаткові винищувачі та системи протиповітряної оборони. Американські чиновники також оцінюють ризик ударів у відповідь по приблизно 40 тис. військовослужбовців США на Близькому Сході та союзниках Вашингтона.

Раніше стало відомо, що США опрацьовують сценарії триваліших військових операцій проти Ірану, які можуть виходити далеко за межі обмежених ударів по ядерній інфраструктурі.

У Вашингтоні допускають, що у разі ескалації під удари можуть потрапити й інші державні та безпекові об’єкти, а сам конфлікт ризикує перерости у ширше регіональне протистояння.

Паралельно Пентагон нарощує військову присутність на Близькому Сході, тоді як дипломатичні контакти між сторонами можуть продовжитися найближчим часом за посередництва міжнародних партнерів.