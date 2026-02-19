Головна Світ Політика
search button user button menu button

NBC: Трамп отримав доповідь про готовність до ударів по Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
NBC: Трамп отримав доповідь про готовність до ударів по Ірану
Трампу доповіли про повну бойову готовність американських сил у регіоні
колаж: glavcom.ua

США зосередили значні сили в регіоні: авіаносну групу, додаткові винищувачі та системи протиповітряної оборони

Армія США готова до нанесення ударів по Ірану вже найближчими вихідними, однак остаточного рішення президент Дональд Трамп поки не ухвалив. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела серед високопосадовців з питань національної безпеки, пише «Главком».

За інформацією телеканалу, Трампу доповіли про повну бойову готовність американських сил у регіоні. Водночас терміни потенційної операції можуть бути змінені, а атака може відбутися пізніше суботи чи неділі або бути відкладена.

Паралельно Пентагон розпочинає часткову евакуацію персоналу з Близького Сходу, частину співробітників передислокують до Європи або повернуть до США. За словами джерел, це стандартна практика перед можливою військовою активністю і сама по собі не означає неминучості удару.

Як повідомляє NBC News, дипломатичні зусилля між США та Іраном поки що не призвели до значного прогресу. Напередодні в Женеві відбулися непрямі переговори за посередництва Оману.

Сторони заявили про «невеликий прогрес» після кількагодинної зустрічі, однак, за даними NBC, ключові розбіжності залишаються невирішеними. Іран відмовляється обговорювати обмеження своєї ракетної програми, тоді як адміністрація Трампа наполягає на суттєвому скороченні або повній забороні збагачення урану, обмеженні ракетної програми та припиненні підтримки збройних проксі-груп у регіоні.

За даними NBC, США зосередили значні сили в регіоні: авіаносну групу, додаткові винищувачі та системи протиповітряної оборони. Американські чиновники також оцінюють ризик ударів у відповідь по приблизно 40 тис. військовослужбовців США на Близькому Сході та союзниках Вашингтона.

Раніше стало відомо, що США опрацьовують сценарії триваліших військових операцій проти Ірану, які можуть виходити далеко за межі обмежених ударів по ядерній інфраструктурі.

У Вашингтоні допускають, що у разі ескалації під удари можуть потрапити й інші державні та безпекові об’єкти, а сам конфлікт ризикує перерости у ширше регіональне протистояння.

Паралельно Пентагон нарощує військову присутність на Близькому Сході, тоді як дипломатичні контакти між сторонами можуть продовжитися найближчим часом за посередництва міжнародних партнерів.

 

Читайте також:

Теги: військові Іран Пентагон Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президента США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі у Давосі
Трамп і Давос: іронія долі
22 сiчня, 09:18
Як Telegram може підірвати повоєнні вибори
Як Telegram може підірвати повоєнні вибори
Вчора, 09:30
Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%
Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%
27 сiчня, 02:59
Єгор Соболєв висловився про одне з перших рішень Федорова після призначення
«Цифрові» менеджери. Відомий військовий оцінив призначення нового міністра оборони
30 сiчня, 09:35
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
14 лютого, 03:31
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
15 лютого, 06:58
Виникла шарпанина, під час якої військовий вистрілив зі стартового пістолета, що мав при собі
На Житомирщині конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями завершився стріляниною
31 сiчня, 17:58
Трамп сподівається «просунути США як світового лідера в міжнародному спорті»
Трамп має «великі плани» на Олімпіаду-2026 – ЗМІ
6 лютого, 10:23
Трамп підтримав Венса
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
7 лютого, 20:54

Політика

NBC: Трамп отримав доповідь про готовність до ударів по Ірану
NBC: Трамп отримав доповідь про готовність до ударів по Ірану
WSJ: Поставки американської зброї Тайваню під загрозою через позицію Пекіна
WSJ: Поставки американської зброї Тайваню під загрозою через позицію Пекіна
Білий дім заявив про значний прогрес на тристоронніх переговорах у Женеві
Білий дім заявив про значний прогрес на тристоронніх переговорах у Женеві
Польща продовжить дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
Польща продовжить дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
США запровадили санкції проти посадовців Ірану
США запровадили санкції проти посадовців Ірану
Україна та НАТО запустять систему таємного обміну даними: названо терміни
Україна та НАТО запустять систему таємного обміну даними: названо терміни

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua