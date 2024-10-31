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Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Україна ухвалила законодавство про відновлювані джерела енергії та Національний план з енергетики та клімату
фото: Depositphotos

Україна ухвалила законодавство про відновлювані джерела енергії та Національний план з енергетики та клімату

Європейська комісія підтвердила високий рівень імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики. Про це йдеться у звіті Європейської комісії. 

Зокрема в ньому зазначається, що Україна ухвалила законодавство про відновлювані джерела енергії та Національний план з енергетики та клімату.

Також було створено Фонд декарбонізації для підтримки програм енергоефективності та відновлюваної енергетики, а законодавство щодо ядерної безпеки та радіаційного захисту було узгоджено з нормами Євроатому.

Окрім того, компанію «Енергоатом» було перетворено на акціонерне товариство із затвердженням наглядової ради.

«Попри надзвичайно складну ситуацію і всі виклики, пов’язані з війною, ми продовжуємо курс на реформи й імплементацію європейських норм і правил в роботу енергетичних ринків. Для нас це також важливе питання енергетичної безпеки», – прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Раніше Герман Галущенко провів зустріч з американською делегацією, де він наголосив на критичній важливості забезпечення безпеки атомної генерації в умовах триваючої російської агресії.

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Теги: Єврокомісія міністр Енергоатом Україна альтернативна енергетика Герман Галущенко

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