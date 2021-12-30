Путін зрадив собі заради розмови з Байденом

Перед цим Президенту України зателефонував Державний секретар США

Російський очільник запросив телефонну розмову з Президентом США (якось це вибивається з практики Кремля. Як правило, там кожного разу з особливим задоволення в прес-релізах вказують, що саме їх запрошують до розмов).

Білий дім погодився.

Перед цим Президенту України зателефонував Державний секретар США. Що дійсно символічно. Про Україну без України нічого вирішувати не будуть – впевнено заявляють наші стратегічні партнери.

Начеб-то має стати спокійніше на душі, але... чомусь не стає. Все ж таки, розмови по-черзі і зустрічі разом, за обов`язкової участі України – це різні речі...

І хочу просто нагадати, що в Україні контраверсійні рішення виконавчої влади, навіть за підтримки більшості Верховної Ради без згоди проєвропейської опозиції та активної частини громадянського суспільства не мають шансів на остаточне затвердження. Прошу врахувати!

P.S. Ну і дипломатичні деталі. Якщо про розмови Президента України будемо узнавати через зовнішні публікації – суб'єктності це вам (а з вами – і всій Україні) аж ніяк не додає...

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Джерело: Блог Валерія Чалого

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