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    Думки вголос

    Путін зрадив собі заради розмови з Байденом

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

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    Російський лідер відкрито попросив дзвінок з Вашингтоном - Путін зрадив собі заради розмови з Байденом
    Російський лідер відкрито попросив дзвінок з Вашингтоном
    фото з відкритих джерел

    Перед цим Президенту України зателефонував Державний секретар США

    Російський очільник запросив телефонну розмову з Президентом США (якось це вибивається з практики Кремля. Як правило, там кожного разу з особливим задоволення в прес-релізах вказують, що саме їх запрошують до розмов).

    Білий дім погодився.

    Перед цим Президенту України зателефонував Державний секретар США. Що дійсно символічно. Про Україну без України нічого вирішувати не будуть – впевнено заявляють наші стратегічні партнери.

    Начеб-то має стати спокійніше на душі, але... чомусь не стає. Все ж таки, розмови по-черзі і зустрічі разом, за обов`язкової участі України – це різні речі...

    І хочу просто нагадати, що в Україні контраверсійні рішення виконавчої влади, навіть за підтримки більшості Верховної Ради без згоди проєвропейської опозиції та активної частини громадянського суспільства не мають шансів на остаточне затвердження. Прошу врахувати!

    P.S. Ну і дипломатичні деталі. Якщо про розмови Президента України будемо узнавати через зовнішні публікації – суб'єктності це вам (а з вами – і всій Україні) аж ніяк не додає...

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    Джерело: Блог Валерія Чалого

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    Теги: США Джозеф Байден Путін
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    Путін зрадив собі заради розмови з Байденом