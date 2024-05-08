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Китай підвищив тарифи на залізничні вантажні перевезення до РФ та Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай підвищив тарифи на залізничні вантажні перевезення до РФ та Білорусі
Разом із зростанням цін на залізничні поставки зросли ставки морських фрахтів з Китаю
фото з відкритих джерел

У середньому ціни зросли на $500-800

Китай різко підвищив тарифи на прямі залізничні вантажні перевезення до Росії та Білорусі. Про це повідомив транспортно-логістичний портал Infotrans Media Belarus з посиланням на дані експедиторських компаній.

Як зазначається, у середньому ціни зросли на $500-800 і більше, залежно від станції відправлення.

«Зростання цін пов'язане зі зменшенням кількості вільних контейнерів у Китаї, а також з великими «пробками», що виникли на кордонах з Китаєм», – зазначає портал.

Разом із зростанням цін на залізничні поставки зросли ставки морських фрахтів з Китаю.

«Зростання цін коливалося від $800-1000 до $1300-1500, залежно від порту відправлення. При цьому більшість вільних місць на суднах у травні вже заброньовані, а морські лінії пропонують вільні місця на суднах лише на кінець травня – початок червня», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю.

Нагадаємо, що у березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані китайської митниці.

Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.

Стало відомо, що пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають «слушного моменту, щоб завдати нищівного удару».

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Теги: Китай росія Білорусь залізниця

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