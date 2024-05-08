Китай підвищив тарифи на залізничні вантажні перевезення до РФ та Білорусі

У середньому ціни зросли на $500-800

Китай різко підвищив тарифи на прямі залізничні вантажні перевезення до Росії та Білорусі. Про це повідомив транспортно-логістичний портал Infotrans Media Belarus з посиланням на дані експедиторських компаній.

Як зазначається, у середньому ціни зросли на $500-800 і більше, залежно від станції відправлення.

«Зростання цін пов'язане зі зменшенням кількості вільних контейнерів у Китаї, а також з великими «пробками», що виникли на кордонах з Китаєм», – зазначає портал.

Разом із зростанням цін на залізничні поставки зросли ставки морських фрахтів з Китаю.

«Зростання цін коливалося від $800-1000 до $1300-1500, залежно від порту відправлення. При цьому більшість вільних місць на суднах у травні вже заброньовані, а морські лінії пропонують вільні місця на суднах лише на кінець травня – початок червня», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю.

Нагадаємо, що у березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані китайської митниці.

Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.

Стало відомо, що пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають «слушного моменту, щоб завдати нищівного удару».