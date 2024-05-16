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Що Путін хоче від Сі Цзіньпіна? Експерт назвав три найважливіші речі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що Путін хоче від Сі Цзіньпіна? Експерт назвав три найважливіші речі
Росія перебуває під безпрецедентним санкційним тиском, тому у переговорах з КНП виступає з позиції прохача
фото: росЗМІ

Найважливішою метою Путіна є організація безперебійних платежів з Росії до Китаю

В рамках візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін хоче врегулювати платежі між країнами, домовитися про збільшення експорту газу та нафти і залучити китайські інвестиції. Про це в коментарі «Радіо Свобода» розповів китаїст Олексій Чигадаєв, політолог і сходознавець з Лейпцизького університету в Німеччині.

Експерт зауважив, що Росія не перебуває у зовсім принизливому становищі та не просить у Пекіна фінансової підтримки, якогось військового обмундирування чи техніки. За його словами, Москва вимагає ефективної торговельно-економічної взаємодії.

«Це, напевно, перше і головне для Путіна – чи можна організувати все так, щоби платежі з Росії приходили до Китаю безперебійно? Тобто Кремль каже: «Нам не потрібно нічого в борг, ми готові продавати ось це і ось це, а просимо, щоб йшла нормальна економічна діяльність». Друге – це подальше збільшення експорту до Китаю російського газу та нафти. Тому, власне, і їдуть домовлятися до Пекіна усі глави російських енергетичних компаній», – зазначив Чигадаєв.

Третьою найважливішою річчю для Путіна, вважає китаїст, є залучення китайських інвестицій. Але він додав, що ця історія «давно провисла», оскільки з 2015 року інвестиції з Китаю до Росії не прибувають, а навпаки, йдуть.

Олексій Чигадаєв наголосив, що рівноправні переговори Росії з Китаєм неможливі за визначенням. «Так, Китай завжди зберігає обличчя тієї сторони, з якою перемовляється. І, звичайно, під час візиту Путіна знову буде наголошено, що це «переговори двох впливових суверенних держав». Але ні за економічною, ні за політичною вагою Росія та Китай не можна порівняти, і вони не можуть мати рівного торгу», – підкреслив він.

Експерт наголосив, що Москва зараз перебуває під безпрецедентним санкційним тиском і тому виступає з позиції прохача.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі.

Низка авторитетних видань додала, що новопризначений міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, новий секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков прибули до Китаю разом з російським диктатором.

До слова, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

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Теги: росія інвестиції Китай путін диктатор Москва Сі Цзіньпін

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