Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Благання чи ультиматум? Що насправді сигналізує Путін Заходу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін просить не тиснути на Росію: що приховує ця заява?
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Путінський режим відчуває наближення критичного стану

Я ще раз хочу підсвітити надзвичайно важливий момент.

Зі сторінок The Economist Путін звертається до західних еліт з наступним посланням:

  1. Не тисніть на Росію й не доводьте її до поразки, бо може бути гірше для вас же.
  2. Не відштовхуйте Росію, бо ми підемо в Китай, і це буде гірше.
  3. Не сподівайтеся, що Росія зміниться, а прийміть нас такими, як ми є, бо інакше буде гірше.
  4. Перегорніть сторінку у відносинах з Росією й забудьте все, що було, бо інакше буде гірше.

По своїй формі це благання. А по своїй суті це ультиматум. Або буде по-моєму, або ви ще наплачетеся.

  • Висновок 1. Путінський режим відчуває наближення критичного стану. Від хорошого життя такі послання не пишуть.
  • Висновок 2. Відсутність хороших сценаріїв завжди є пасткою, штучною ілюзією, що приховує рефрейминг реальності. Ми мусимо показати наявність альтернатив та фальшивість поганої дихотомії «або путінська агресивна Росія – або ще гірша катастрофа».
  • Висновок 3. Відсутність стратегії Заходу щодо Росії створює велику ймовірність радісного прийняття цієї пропозиції. Україні потрібно терміново запропонувати своє бачення. Я про це детально писав сто разів, а скоро ситуація стане гострою.

Деколонізація РФ, яка була маргінальною ідеєю у 2022 році, нині стає єдино можливим виходом. Зволікання з визначенням державної політики у цій сфері може перетворити нашу перемогу на поразку.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна путінський режим путін Китай війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль намагається відвернути увагу молоді від сірої та безперспективної реальності окупації
Окупанти готують пропагандистське шоу до Дня молоді: подробиці
29 червня, 14:33
Армія Нідерландів почала готувати табір для полонених на випадок війни
Нідерланди почали готуватися до можливої війни з Росією
15 червня, 17:31
Ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів
«Фото дня». МЗС Естонії показало світлину палаючого Московського НПЗ
18 червня, 15:17
18 червня безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни
20 червня, 01:15
Президент наголосив, що Україна розраховує на гарантії безпеки після закінчення війни
Зеленський зробив заяву про відновлення мирних переговорів
19 червня, 19:42
Кремль останніми днями агресивно намагається спростувати версію про перехоплення ініціативи Києвом
Путін пригрозив захопити нові території України – NYT
5 липня, 07:45
Росія заявила про атаку БПЛА на промисловий об'єкт в Оренбурзі
Дрони атакували один із найбільших газозаводів Росії
24 червня, 08:56
Лукашенко заявив, що Україна, Білорусь і Росія «будуть разом»
Лукашенко зізнався в контактах з «представниками Зеленського»
25 червня, 13:42
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
6 липня, 09:23

Валерій Пекар

Благання чи ультиматум? Що насправді сигналізує Путін Заходу
Благання чи ультиматум? Що насправді сигналізує Путін Заходу
Чому російська економіка досі не обвалилася: просте пояснення
Чому російська економіка досі не обвалилася: просте пояснення
Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
Навроцький тимчасовий, Польща – назавжди: у чому помилка України
Навроцький тимчасовий, Польща – назавжди: у чому помилка України
Україна почала переговори про вступ до ЄС. Тепер м'яч на нашому полі
Україна почала переговори про вступ до ЄС. Тепер м'яч на нашому полі
Росія бомбить українців, щоб довести, що ми «один народ»
Росія бомбить українців, щоб довести, що ми «один народ»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua