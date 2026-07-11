Благання чи ультиматум? Що насправді сигналізує Путін Заходу

Путін просить не тиснути на Росію: що приховує ця заява?

Путінський режим відчуває наближення критичного стану

Я ще раз хочу підсвітити надзвичайно важливий момент.

Зі сторінок The Economist Путін звертається до західних еліт з наступним посланням:

Не тисніть на Росію й не доводьте її до поразки, бо може бути гірше для вас же. Не відштовхуйте Росію, бо ми підемо в Китай, і це буде гірше. Не сподівайтеся, що Росія зміниться, а прийміть нас такими, як ми є, бо інакше буде гірше. Перегорніть сторінку у відносинах з Росією й забудьте все, що було, бо інакше буде гірше.

По своїй формі це благання. А по своїй суті це ультиматум. Або буде по-моєму, або ви ще наплачетеся.

Висновок 1. Путінський режим відчуває наближення критичного стану. Від хорошого життя такі послання не пишуть.

Путінський режим відчуває наближення критичного стану. Від хорошого життя такі послання не пишуть. Висновок 2. Відсутність хороших сценаріїв завжди є пасткою, штучною ілюзією, що приховує рефрейминг реальності. Ми мусимо показати наявність альтернатив та фальшивість поганої дихотомії «або путінська агресивна Росія – або ще гірша катастрофа».

Відсутність хороших сценаріїв завжди є пасткою, штучною ілюзією, що приховує рефрейминг реальності. Ми мусимо показати наявність альтернатив та фальшивість поганої дихотомії «або путінська агресивна Росія – або ще гірша катастрофа». Висновок 3. Відсутність стратегії Заходу щодо Росії створює велику ймовірність радісного прийняття цієї пропозиції. Україні потрібно терміново запропонувати своє бачення. Я про це детально писав сто разів, а скоро ситуація стане гострою.

Деколонізація РФ, яка була маргінальною ідеєю у 2022 році, нині стає єдино можливим виходом. Зволікання з визначенням державної політики у цій сфері може перетворити нашу перемогу на поразку.