CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни

Найбільшим ударом для Путіна стала реакція всередині країни на вибухи у Москві

Потужні вибухи на московських нафтопереробних заводах, які затягнули столицю Росії густим чорним димом недалеко від Кремля, продемонстрували повний провал російської протиповітряної оборони. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Три кільця столичної ППО виявилися безсилими проти масованої атаки українських безпілотників. Цей удар безпосередньо руйнує ту штучну ізоляцію від реалій війни, в якій намагався перебувати Володимир Путін. Екологічна катастрофа та серйозні пошкодження промислових об'єктів неминуче призведуть до дефіциту палива та черг на заправках у Москві – місті, яке Кремль до останнього намагався захистити від будь-яких наслідків свого вторгнення в Україну.

Проте найбільшим ударом для Путіна стали навіть не економічні збитки, а реакція всередині країни. Масове поширення відео з палаючої столиці в соціальних мережах, яке влада так і не змогла заблокувати, свідчить про серйозні збої в управлінні пропагандою та зростання невдоволення серед москвичів. Президент України Володимир Зеленський назвав ці атаки справедливою відповіддю на постійні нічні бомбардування українських міст, зокрема на нещодавній удар по святій київській святині. Ба більше, після зустрічі G7 в Евіані український лідер отримав важливий козир – перспективу ліцензійного виробництва західних систем ППО безпосередньо в Україні, що зменшує його залежність від нестабільного настрою Дональда Трампа.

Тепер рішення про подальшу долю війни знову лежить виключно на Путіні, який за роки свого правління накопичив величезну кількість фатальних прорахунків: від віри у взяття Києва за кілька тижнів до виснажливих і безглуздих «м’ясорубок» на Донбасі та марних сподівань на допомогу Трампа. Російський диктатор панічно боїться виявити слабкість, адже ця війна визначає його особисту долю. Проте реальних шляхів для ескалації у нього практично немає. Напад на країни НАТО є самогубним ризиком, використання ядерної зброї налаштує проти нього весь світ, включно з Китаєм, а запаси новітніх ракет «Орєшнік» є дуже обмеженими. Водночас удари України вже паралізували логістику і в окупованому Криму. Історія Росії чітко доводить, що воєнні поразки – як у Першій світовій, Афганістані чи Чечні – завжди закінчувалися жорстокими внутрішніми потрясіннями та зміною режимів. І сьогодні Путін опинився перед майже неможливим завданням: як змиритися з власною очевидною слабкістю, продовжуючи демонструвати світові та власному народу удавану силу.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.