Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни
18 червня безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня
фото: Reuters

Найбільшим ударом для Путіна стала реакція всередині країни на вибухи у Москві 

Потужні вибухи на московських нафтопереробних заводах, які затягнули столицю Росії густим чорним димом недалеко від Кремля, продемонстрували повний провал російської протиповітряної оборони. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Три кільця столичної ППО виявилися безсилими проти масованої атаки українських безпілотників. Цей удар безпосередньо руйнує ту штучну ізоляцію від реалій війни, в якій намагався перебувати Володимир Путін. Екологічна катастрофа та серйозні пошкодження промислових об'єктів неминуче призведуть до дефіциту палива та черг на заправках у Москві – місті, яке Кремль до останнього намагався захистити від будь-яких наслідків свого вторгнення в Україну.

Проте найбільшим ударом для Путіна стали навіть не економічні збитки, а реакція всередині країни. Масове поширення відео з палаючої столиці в соціальних мережах, яке влада так і не змогла заблокувати, свідчить про серйозні збої в управлінні пропагандою та зростання невдоволення серед москвичів. Президент України Володимир Зеленський назвав ці атаки справедливою відповіддю на постійні нічні бомбардування українських міст, зокрема на нещодавній удар по святій київській святині. Ба більше, після зустрічі G7 в Евіані український лідер отримав важливий козир – перспективу ліцензійного виробництва західних систем ППО безпосередньо в Україні, що зменшує його залежність від нестабільного настрою Дональда Трампа.

Тепер рішення про подальшу долю війни знову лежить виключно на Путіні, який за роки свого правління накопичив величезну кількість фатальних прорахунків: від віри у взяття Києва за кілька тижнів до виснажливих і безглуздих «м’ясорубок» на Донбасі та марних сподівань на допомогу Трампа. Російський диктатор панічно боїться виявити слабкість, адже ця війна визначає його особисту долю. Проте реальних шляхів для ескалації у нього практично немає. Напад на країни НАТО є самогубним ризиком, використання ядерної зброї налаштує проти нього весь світ, включно з Китаєм, а запаси новітніх ракет «Орєшнік» є дуже обмеженими. Водночас удари України вже паралізували логістику і в окупованому Криму. Історія Росії чітко доводить, що воєнні поразки – як у Першій світовій, Афганістані чи Чечні – завжди закінчувалися жорстокими внутрішніми потрясіннями та зміною режимів. І сьогодні Путін опинився перед майже неможливим завданням: як змиритися з власною очевидною слабкістю, продовжуючи демонструвати світові та власному народу удавану силу.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

Теги: росія війна путін Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовці зазначили, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою
Європа посилить тиск на Росію після удару «Орєшником»
25 травня, 01:50
Путін досі не підписав жодного указу про припинення часткової мобілізації, яку було оголошено ще 2022 року
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
29 травня, 08:19
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
29 травня, 16:24
1 червня 2025 року дрони СБУ вразили п’ять авіабаз РФ
1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки
1 червня, 10:20
Конгресмени з обох партій місяцями збирали підписи, щоб обійти керівництво Палати
Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу
5 червня, 04:10
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до нації
Зеленський: Путін знову обрав війну і не хоче її закінчувати
5 червня, 20:14
Трамп: У нас є угода, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і саме заради цього нам довелося пройти через все це
Трамп розповів, що передбачає угода з Іраном
11 червня, 23:40
Ігор Поклад залишив після себе «кілометри музики»
Російські терористи влучили в помешкання легендарного українського композитора. Вдова рятує архів
16 червня, 10:37
У Москві вишикувались величезні черги за пальним
«Думав, до нас не дійде»: на заправках Москви утворилися гігантські черги (відео)
16 червня, 12:49

Політика

Верховний лідер Ірану заявив, що йому не подобається угода зі США
Верховний лідер Ірану заявив, що йому не подобається угода зі США
Politico: Німеччина планує масову закупівлю українських та ізраїльських ракет
Politico: Німеччина планує масову закупівлю українських та ізраїльських ракет
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни
Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки
Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки
«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ
«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
18 червня, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua