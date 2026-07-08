Не все валиться за один день

На кожен допис про проблеми російської економіки приходить купа коментаторів, які кажуть, що нам вже чотири роки обіцяють, а вона все не завалюється, тож всі ці обіцянки нічого не варті.

Давайте розберемося.

Ніхто не обіцяв і не обіцяє «два-три тижні». Величезна мобілізована економіка не може завалитися за місяці чи навіть за пару років. Процес її занепаду поступовий, головне, щоб він був невідворотним, тобто щоб не було ознак одужання.

А який тоді сенс в цих дописах?

Систематичні дописи на тему російської економіки мають на меті підтвердити, що ознак одужання нема, процес занепаду йде по плану, більше того – потроху набирає темп.

Тут коментатори скажуть, що поки товстий сохне, тонкий здохне. І будуть праві. Товстий – це Європейський Союз, який підтримує Україну фінансово (і тому важливо тримати цей контакт, робити євроінтеграційні реформи, виконувати взяті на себе зобов'язання тощо). Тонкий – це Росія, якій сьогодні не допомагає ніхто: Іран сам ледве живий, Північна Корея має великі щоки і порожній шлунок, а Китай акуратно виснажує Росію, водночас не допускаючи стрімкого колапсу.

Швидко тільки в казках буває.

Божі млини мелють дуже повільно, але невідворотно.