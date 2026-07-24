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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Чому росіяни не розуміють, що з ними відбувається

glavcom.ua
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Росіяни досі не розуміють, що війна вже прийшла до них
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Коли брехня стане сильнішою за державу: що чекає Росію

Ніхто в Росії не розуміє, навіщо Україна напала на Росію. Але принаймні одне точно знають: Україну штовхають в спину кляті європейці.

Коли люди дуже довго живуть у викривленому світі, вони втрачають розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Спочатку картину світу викривлює пропаганда.

А потім люди й самі долучаються до викривлення власної картини світу, бо так безпечно. Безпечно не говорити, не думати, не знати. Якщо ви дуже намагатиметеся чогось не знати, ви цього не знатимете.

Тому паливна криза в Росії викликана не війною – це штучна криза, змова нафтових олігархів проти пересічних росіян. Тому атаки на склади російських маркетплейсів викликані не війною – це замовні атаки, за якими стоять великі міжнародні маркетплейси, що хочуть захопити російський ринок.

Це не може бути війна, бо ж війни нема. Їм багато років казали по телевізору, що війни нема. Є лише СВО, а це ж зовсім інше.

І потім, чому це все на території Росії? Так не має бути, адже «СВО» на Україні.

Та й загалом, то все Україна сама себе обстрілювала, щоб фотографії публікувати. Тому й антивоєнних рухів нема, бо нема війни. (А під час Афганської й Чеченських війн були величезні рухи.) Тож не сподівайтеся, що до них дійде.

Не очікуйте бунту проти режиму. Просто режим розвалиться, бо не зможе далі функціонувати. А в цей момент спритні ділки розберуть все на запчастини. Ідейних нині нема, а жадібних достатньо.

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Джерело
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Теги: пропаганда війна Україна росіяни росія путін

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