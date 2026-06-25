Лукашенко зізнався в контактах з «представниками Зеленського»

Білоруський лідер заявив, що народи України, Росії та Білорусі «рано чи пізно будуть разом», а також згадав про розмову з представниками Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народи України, Росії та Білорусі «рано чи пізно будуть разом». Таку заяву він зробив під час зустрічі з головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білорського мовника БЕЛТА.

Під час зустрічі Лукашенко заявив, що переконаний у неминучому зближенні трьох народів. При цьому він повідомив, що нібито вже обговорював це питання з представниками президента України Володимира Зеленського.

«Я впевнений і про це говорив нещодавно представникам Зеленського, що все одно наші народи будуть разом. Рано чи пізно ми все одно будемо разом. А як інакше?» – сказав Лукашенко.

Коли саме і за яких обставин відбулася ця розмова, білоруський лідер не уточнив. Також він не повідомив, кого саме мав на увазі, говорячи про представників президента України.

Лукашенко також заявив, що Росія та Білорусь є «спільною Вітчизною» і що, на його думку, не існує сили, здатної зруйнувати їхню єдність.

«Росія, Білорусь – це, як я кажу, наша спільна Вітчизна. Не ми з вами винні, що тут утворилися дві держави. Але це дуже дружні, братні держави. Думаю, немає тієї сили, яка могла б зруйнувати цю єдність», – заявив він.

Після репліки Валентини Матвієнко про те, що охочих зруйнувати цю єдність багато, Лукашенко відповів, що переконаний у відновленні відносин між Мінськом і Києвом.

«Мине час, ми наведемо лад у своїх головах і налагодимо наші відносини. Я в цьому абсолютно переконаний. І в цьому плані ви можете на Білорусь розраховувати», – сказав він.

Нагадаємо, 19 червня Зеленський поставив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати». 22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу.