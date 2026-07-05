Путін пригрозив захопити нові території України – NYT

Путін назвав українських лідерів «акторами» під час візиту на фронт

Президент Росії Володимир Путін під час рідкісного візиту на передову в військовій формі пригрозив захопити нові території України за межами Донбасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американське видання The New York Times.

За даними видання, Путін перебуває під тиском через частішання українських ударів по території Росії. Ця поїздка на передову ввечері в п'ятницю стала черговим свідченням того, що він подвоює зусилля перед обличчям цих атак. Вона відбулася через два дні після однієї з найбільших атак на Київ за всю війну, унаслідок якої загинуло щонайменше 30 людей – цей удар багато хто розцінив як запізнілу реакцію на низку успіхів України, через які війна дедалі відчутніше зачіпає і росіян.

Путін попередив, що чим більше Україна атакуватиме цивільну інфраструктуру Росії, тим більше земель він візьме під «зону безпеки» у Харківській та Сумській областях. «Це, як і інші території, які ми сьогодні обговорюємо, історично є російською землею», – заявив він, коментуючи доповідь одного з командирів про операції в цих українських регіонах.

За словами журналістів NYT, Кремль останніми днями агресивно намагається спростувати версію про перехоплення ініціативи Києвом, підкреслюючи власні успіхи на полі бою – попри те, що останніми місяцями просування російських військ у зоні бойових дій, насиченій дронами, суттєво сповільнилося. Визнання посилення впливу України підірвало б один із ключових аргументів Кремля на переговорах із президентом Трампом: нібито Києву варто віддати ще не захоплені райони Донбасу, оскільки їхня втрата все одно неминуча.

Під час зустрічі на командному пункті Путін також розкритикував «уявні досягнення» України та назвав українських лідерів акторами, які «насправді нічого іншого не вміють і нічому іншому не навчені» – це був уїдливий випад на адресу президента Володимира Зеленського, колишнього коміка. За словами Путіна, гучні заяви України про успіхи зіграють на руку Росії, оскільки київська влада нібито обманює не лише прихильників, а й саму себе.

Здебільшого під час цієї зустрічі Путін сидів біля карт бойових дій і заслуховував детальні доповіді воєначальників, серед яких був начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов. За оцінкою видання, такі виїзди президента РФ на передову трапляються рідко й майже завжди припадають на переломні моменти війни, коли Кремль намагається підкреслити перемогу чи довести свою правоту – подібно до того, як торік Путін з'явився на командному пункті невдовзі після повернення контролю над частиною Курської області.

Окрім цього, Путін виступив із розпливчастою погрозою на адресу європейських союзників України, закликавши до «аналізу» участі кожної країни в кожній українській операції – для можливого ухвалення «відповідальних рішень у майбутньому», якщо це знадобиться.

Нагадаємо, ця нарада Путіна з військовим командуванням стала приводом і для іншого гучного фейку – заяви про нібито «взяття» Костянтинівки, яку спростували в Генштабі ЗСУ, а президент Зеленський іронічно запропонував Путіну зустрітися з ним у місті, якщо воно справді контролюється Росією.