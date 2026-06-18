«Фото дня». МЗС Естонії показало світлину палаючого Московського НПЗ

Сьогодні дрони атакували Московський НПЗ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на світлину, яка стала вірусною після ударів українських дронів по московському нафтопереробному заводу 18 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Сьогоднішнє «Фото дня» зроблено в Москві», – йдеться у дописі.

Маргус Цахкна опублікував кадр наслідків атаки, на якому видно, як вибухова хвиля підкинула в повітря кришку одного з резервуарів НПЗ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна не залишить без відповіді російські удари по своїх мирних містах і продовжить методично переносити бойові дії на територію країни-агресорки. Масштабні атаки по об'єктах у РФ є єдиним дієвим способом змусити Кремль припинити війну.

Напередодні у мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан. «Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!», – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.