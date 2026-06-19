Зеленський зробив заяву про відновлення мирних переговорів

Президент наголосив, що Україна розраховує на гарантії безпеки після закінчення війни

Президент: Ми даємо можливість руским обирати формат

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на відновлення мирних перемовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Р«аунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

За словами президента, Україна розраховує на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство в Європейському Союзі.

Також Зеленський зазначив, що Росії дають можливість визначитися з форматом переговорів: «Ми даємо можливість руским обирати формат».

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков після масованої атаки безпілотників на Москву заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, але продовжить завдавати ударів по українській території. За словами представника Кремля, Київ нібито «перебуває у дуже складному становищі», але продовжує курс, який «не спрямований на переговори».

Як повідомлялося, президент Європейської ради Антоніу Кошта доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал зв'язку з Росією. Про це він особисто повідомив лідерам ЄС під час засідання, коментуючи інформацію про свої нещодавні контакти з Кремлем.

До слова, країни Європи спільно з українською владою працюють над стратегією, спрямованою на залучення Російської Федерації до процесу мирного врегулювання. Цей дипломатичний крок зумовлений зміною ситуації на фронті на користь Збройних сил України.