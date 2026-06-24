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Дрони атакували один із найбільших газозаводів Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували один із найбільших газозаводів Росії
Росія заявила про атаку БПЛА на промисловий об'єкт в Оренбурзі
колаж: glavcom.ua

Після вибухів на підприємстві за 1500 км від українського кордону спалахнула пожежа, а в регіоні обмежили роботу аеропортів

В Оренбурзькій області РФ безпілотники атакували Оренбурзький газопереробний завод, який входить до структури газохімічного комплексу «Газпрому» та є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними OSINT-аналітиків, на території підприємства було зафіксовано щонайменше три влучання. Після атаки на об'єкті виникла пожежа.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі заводу. Крім того, через атаку безпілотників тимчасові обмеження на приймання та відправлення рейсів запровадили в аеропорту Оренбурга. Аналогічні заходи застосували також в Орську та Ясному.

Дрони атакували один із найбільших газозаводів Росії фото 1
фото з відкритих джерел

Російська влада заявила про масовану атаку БпЛА на регіон та повідомила про роботу сил протиповітряної оборони. Водночас інформація про масштаби пошкоджень підприємства офіційно не оприлюднювалася.

Оренбурзький газопереробний завод є частиною Оренбурзького газохімічного комплексу та належить до групи «Газпром». Підприємство вважається одним із ключових об'єктів російської газової інфраструктури.

Завод спеціалізується на підготовці та переробці природного газу. Серед основної продукції підприємства – очищений природний газ, стабільний газовий конденсат, сірка, скраплені вуглеводневі гази, зокрема пропан і бутан, етан, а також гелій.

Проєктна потужність підприємства становить до 45 млрд кубометрів газу на рік. Завод був створений для переробки газу з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища, яке вважається одним із найбільших у Європі.

Крім того, підприємство бере участь у міжнародному проєкті KazRosGaz, який передбачає переробку газу з казахстанського родовища Карачаганак. За даними Reuters, у 2025 році поставки скраплених вуглеводневих газів із підприємства зазнали впливу санкційних обмежень Європейського Союзу, що позначилося на експортних операціях заводу.

Нагадаємо, що вночі 24 червня окупованим Кримом прокотилася серія потужних вибухів – від Сімферопольського району до Севастополя. Мобільні вогневі групи збивали безпілотники, у кількох районах спалахнули пожежі.

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Теги: газ росія завод

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