Окупанти готують пропагандистське шоу до Дня молоді: подробиці

У своїй пропаганді РФ використовує підлітків з тимчасово окупованих українських територій

Російська влада використовує День молоді як черговий інструмент інформаційного впливу на мешканців тимчасово окупованих територій України, пише «Главком».

Як повідомляють у «Центрі протидії дезінформації», кремлівська організація «Росмолодьож» запустила флешмоб «МечтаювРоссии», до якого намагаються залучати підлітків із захоплених територій Запорізької області.

«Учасникам пропонують знімати короткі відео або фото про свої цілі та публікувати їх у соцмережі «ВКонтакте». Найцікавіші історії окупанти обіцяють вивести на інтерактивну карту під час фестивалю у Смоленську. Через подібні інтернет-акції Кремль намагається просувати міф про Росію як «країну можливостей», – йдеться у повідомленні.

Через подібні ініціативи Кремль намагається створити образ Росії як «країни можливостей» та сформувати у молоді викривлене уявлення про майбутнє під окупацією.

Водночас реальна ситуація на захоплених Росією територіях суттєво відрізняється від пропагандистської картинки. Українські міста та села під контролем окупантів стикаються із занепадом, руйнуванням економіки, безробіттям, обмеженням прав і погіршенням якості життя.

«Доля територій, які перебувають в окупації ще з 2014 року, є найкращим доказом російського «процвітання»: руйнація економіки, безробіття, безправ'я та деградація в усіх сферах життя», – наголошують фахівці Центру.

Нагадаємо, стримінговий сервіс Netflix купує права на нові сезони популярного російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь» та продовжує ліцензію на показ у понад 100 країнах. Як писав «Главком»,експерти називають мультсеріал інструментом російської «м’якої сили».

Раніше «Главком» розповідав, що чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що протягом багатьох років перебував під впливом російської пропаганди.

«Я жив багато років у пропаганді, і вона теж зі мною гралася. Я людина, яка спілкувалася більшість свого життя російською мовою. Але з дитинства я говорив і російською, і українською, тому що школу почав і закінчив українською. І коли я давав інтерв'ю в себе у країні після якихось змагань, робив це виключно українською. Загалом я думав: «Яка різниця? Ну, ми ж один одного розуміємо».