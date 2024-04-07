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The Economist: Росія хоче зробити Харків «сірою зоною», яка буде непридатна для життя людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
The Economist: Росія хоче зробити Харків «сірою зоною», яка буде непридатна для життя людей
Наслідки нічної атаки на Харків 6 квітня

Наразі наміри Росії не зрозумілі, хоча є очевидні ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу

Росія вирішила зробити Харків «сірою зоною», непридатною для проживання цивільних осіб. Про це повідомляє The Economist.

Видання пише, що РФ посилила бомбардування Харкова в грудні, приблизно в той час, коли проблеми з американською військовою допомогою почали потрапляти в заголовки газет. З того часу місто опинилося під ударом балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити.

The Economist зазначає, що військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто «сірою зоною», непридатною для проживання цивільних осіб. Натомість мер Ігор Терехов заявляв, що місто в жодному разі не здасться і на початку повномасштабного вторгнення ситуація була набагато гіршою, оскільки з двох мільйонів населення тоді залишилося лише 300 тисяч.

Наразі наміри Росії не зрозумілі, хоча є очевидні ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу. Українське джерело повідомило, що Росія зараз тренує приблизно 120 000 військовослужбовців у Східному Сибіру.

Видання зазначає, що Харків – один із кількох можливих напрямків майбутнього штурму. Це не найімовірніше, але про це вже активно розповідали російські ЗМІ. Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, щоб налякати харків'ян. Це може бути натяком у бік провоєнного табору, який агітує за жорсткішу відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах. У березні Володимир Путін говорив про створення «буферної зони» на кордоні з Україною.

Військова операція по окупації Харкова була б важким завданням для Росії. Востаннє, коли вона намагалася це зробити у 2022 році, місто було набагато слабкіше захищено, загарбники зазнали невдачі. Взяття міста вимагало б прориву української оборони та оточення, що Росія, на думку аналітиків, далеко не в змозі зробити, пише ЗМІ.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Як зазначив Юсов, ворог намагається посіяти вкидами про «наступ на Харків» панічні настрої всередині нашої країни.

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Теги: Харків росія окупанти війна українці Україна наступ

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