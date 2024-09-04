Рада провалила звільнення Безуглої з посади

Рішення підтримали 205 народних обранців

На сьогоднішньому у засідання Верховна Рада розглянула Постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Утім рішення не прийнято.

Утім рішення не прийнято. «Постанову про Марʼяну провалили – 205…», – написав Железняк.

Нардеп також оприлюднив голосування депутатів по фракціях.

«Ось хто і як голосував. При тому, що це стара постанова №10391, тому з заступника комітету вона то була б відкликана, але членом Комітету з нацбезпеки залишалась би. Тобто навіть така собі слабка постанова і то була Слугами заблокована», – додав Железняк.

Раніше, 23 липня, при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Мар’яни Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони «слуги», депутати покинули голосування.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Нагадаємо, народна обраниця, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець».