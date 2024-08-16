Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
Сьогодні Зеленський провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою»

Президент України Володимир Зеленський обговорив із членами Ради церков та релігійних організацій законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента України, Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт, за словами Зеленського, повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної.

Також сьогодні Зеленський провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України, справедливого миру, і для захисту наших людей.

«Ми готуємо новини», –  заінтригував президент.

Зеленський зазначив, що окупанти зазнають втрат на Курщині, це корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії та витрати їхніх резервів, пояснив Зеленський.

«Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це. Я дякую кожному нашому воїну за влучність, дякую за силу та за стійкість», – каже Зеленський.

Як зазначив президент України, Головком Сирський також доповів щодо оборонних кроків ЗСУ на Донбасі: Покровський напрямок, Торецький., а також про рух ЗСУ у Курській області. «Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави», – заявив Зеленський

Президент повідомив, що в Україну для роботи прибули нові посли держав-партнерів: Бельгія, Індія, Нідерланди, Словаччина, Італія, Мексика. Зеленський прийняв вірчі грамоти і вдячний країнам-партнерам за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права.

Нагадаємо, Верховна Рада наступного тижня першим питанням розгляне доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з Російської Федерацією. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук

Читайте також: ЗСУ просунулись ще на 3 км у Курській області – Сирський

Теги: Верховна Рада Євгенія Кравчук Офіс президента президент Мексика Володимир Зеленський Індія незалежність Італія Бельгія Нідерланди Словаччина законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Питання щодо дозволу завдавати ударів західною зброєю по території Росії все частіше знаходить підтримку серед західних лідерів»
Удари вглиб Росії. Рішення партнерів, яке дасть право на стратегічний успіх України
24 липня, 15:24
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський нагородив іще 266 військових, 125 із них – посмертно
16 липня, 20:57
Пляжний відпочинок у Італії коштує великих грошей
Туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії: ЄС обіцяє навести лад
6 серпня, 08:51
У своїй заяві ЄС називає переможцем опонента Ніколаса Мадуро
Вибори у Венесуелі: ЄС не визнає перемогу Мадуро
5 серпня, 07:20
У Бангладеш уже багато днів поспіль тривають демонстрації
Заворушення у Бангладеш загострюються: сотні загиблих і постраждалих
9 серпня, 18:12
Зеленський не конкретизував, про що насправді йдеться
Заборона Московської церкви? Зеленський заінтригував країну перед Днем Незалежності
11 серпня, 09:17
Росіяни можуть втратити земельну ділянку, якщо вона заросла понад 1 метр і більш ніж на 50%
Влада вилучатиме у росіян дачні ділянки за бур'яни та сміття
12 серпня, 20:02
У Нідерландів більше злодіїв, ніж місць у в'язниці
Нідерланди хочуть роздати своїх в'язнів іншим країнам
Вчора, 23:00
Наприкінці липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США
«Я маю хороші манери»: Байден повідомив, чи відвідає інавгурацію Трампа у разі його перемоги
14 серпня, 08:46

Політика

Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії
Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії
«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times
Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
26K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
19K
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
14K
Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua