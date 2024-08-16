Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви

Сьогодні Зеленський провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України

Зеленський: «Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою»

Президент України Володимир Зеленський обговорив із членами Ради церков та релігійних організацій законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента України, Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт, за словами Зеленського, повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної.

Також сьогодні Зеленський провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України, справедливого миру, і для захисту наших людей.

«Ми готуємо новини», – заінтригував президент.

Зеленський зазначив, що окупанти зазнають втрат на Курщині, це корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії та витрати їхніх резервів, пояснив Зеленський.

«Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це. Я дякую кожному нашому воїну за влучність, дякую за силу та за стійкість», – каже Зеленський.

Як зазначив президент України, Головком Сирський також доповів щодо оборонних кроків ЗСУ на Донбасі: Покровський напрямок, Торецький., а також про рух ЗСУ у Курській області. «Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави», – заявив Зеленський

Президент повідомив, що в Україну для роботи прибули нові посли держав-партнерів: Бельгія, Індія, Нідерланди, Словаччина, Італія, Мексика. Зеленський прийняв вірчі грамоти і вдячний країнам-партнерам за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права.

Нагадаємо, Верховна Рада наступного тижня першим питанням розгляне доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з Російської Федерацією. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

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