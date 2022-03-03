Увага харків’яни: поліція змінила номери телефонів

На гарячу лінію можна телефонувати уразі потреби в допомозі

Якщо не відповідає 102, можна зателефонувати за іншим номером

У Харківській області поліція попередила місцевих жителів про те, що змінила номери телефонів, за якими приймає виклики від населення про вчинення злочинів і правопорушень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

Будь-яку інформацію про надзвичайні події ви можете повідомити за телефонами:

+38(066) 458 46 16,

+38(066) 768 05 06,

+38(067) 924 76 20.

«Якщо вам потрібна допомога поліції - телефонуйте негайно!» – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, Національна поліція Києва опублікувала додаткові телефони для реєстрації звернень.