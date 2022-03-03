Увага харків’яни: поліція змінила номери телефонів
Якщо не відповідає 102, можна зателефонувати за іншим номером
У Харківській області поліція попередила місцевих жителів про те, що змінила номери телефонів, за якими приймає виклики від населення про вчинення злочинів і правопорушень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.
Будь-яку інформацію про надзвичайні події ви можете повідомити за телефонами:
+38(066) 458 46 16,
+38(066) 768 05 06,
+38(067) 924 76 20.
«Якщо вам потрібна допомога поліції - телефонуйте негайно!» – йдеться в повідомленні правоохоронців.
Нагадаємо, Національна поліція Києва опублікувала додаткові телефони для реєстрації звернень.