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    Увага харків’яни: поліція змінила номери телефонів

    На гарячу лінію можна телефонувати уразі потреби в допомозі - Увага харків’яни: поліція змінила номери телефонів
    На гарячу лінію можна телефонувати уразі потреби в допомозі
    фото: пресслужба поліції

    Якщо не відповідає 102, можна зателефонувати за іншим номером

    У Харківській області поліція попередила місцевих жителів про те, що змінила номери телефонів, за якими приймає виклики від населення про вчинення злочинів і правопорушень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

    Будь-яку інформацію про надзвичайні події ви можете повідомити за телефонами:

    +38(066) 458 46 16,

    +38(066) 768 05 06,

    +38(067) 924 76 20.

    «Якщо вам потрібна допомога поліції - телефонуйте негайно!» – йдеться в повідомленні правоохоронців.

    Нагадаємо, Національна поліція Києва опублікувала додаткові телефони для реєстрації звернень.

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    Теги: Харків війна поліція населення #stoprussia
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    Увага харків’яни: поліція змінила номери телефонів