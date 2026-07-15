Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія привела ядерний флот у повну бойову готовність

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія привела ядерний флот у повну бойову готовність
Помічник Путіна Микола Патрушев зробив гучну заяву про ядерний флот Росії
фото: росЗМІ

Помічник Путіна заявив про готовність морських ядерних сил, хоча раніше стало відомо про скорочення систем ППО на стратегічних військових базах РФ.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявив, що морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності. За його словами, Військово-морський флот РФ виконує завдання із захисту національних інтересів країни у різних районах Світового океану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами Патрушева, усі загрози, що, за оцінкою Москви, виходять від ймовірних супротивників, враховуються під час планування розвитку російського флоту.

«Військово-морський флот сьогодні надійно забезпечує захист національних інтересів Росії в різних районах Світового океану, а морські стратегічні ядерні сили перебувають у повній бойовій готовності», – заявив Патрушев.

Він також зазначив, що всі потенційні виклики враховано у стратегічних документах, зокрема у Стратегії розвитку Військово-морського флоту до 2050 року та в проєкті програми кораблебудування, розрахованому до 2050 року.

Водночас раніше стало відомо про суттєві зміни у системі протиповітряної оборони російських військово-морських об'єктів на Крайній Півночі. Як повідомляв «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода», Росія вивезла значну частину зенітно-ракетних комплексів із кількох стратегічних баз в Арктиці.

За результатами аналізу супутникових знімків, комплекси С-300 та С-400 «Тріумф» були прибрані, зокрема, з авіабази «Рогачово» на архіпелазі Нова Земля. Основну частину цих систем вивезли 6 липня.

Нагадаємо, що на базі Північного флоту РФ у Северодвинську, де будують і ремонтують атомні підводні човни, було вивезено 20 зенітно-ракетних комплексів. За підрахунками дослідників, військова інфраструктура Росії на Крайній Півночі втратила близько 60% засобів протиповітряної оборони.

Читайте також:

Теги: росія ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під удар Росії потрапили два торговельні судна
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув капітан
Вчора, 18:58
Творець дизайну BMW X5 став громадянином Росії
Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ
Вчора, 03:20
Ліндсі Грем ніколи не був класичним законодавцем-дипломатом
Останній яструб Америки
13 липня, 10:10
Російський диктатор наполягає на продовженні бойових дій
Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо
9 липня, 17:27
У 2014 році Путін називав півострів «непотопним авіаносцем»
NYT: Україна перетворює Крим на «гігантську логістичну мишоловку»
5 липня, 05:10
Питання про ядерну зброю постане, коли розпочнеться колапс російського фронту в Україні
Кулеба пояснив, що насправді може підштовхнути Путіна до ядерного удару
27 червня, 15:51
За словами Сікорського, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва
Міністр закордонних справ Польщі зробив важливу заяву про війну в Україні
27 червня, 15:37
Унаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа
Удар по Московському НПЗ: Генштаб повідомив наслідки
19 червня, 17:41
В Іркутській області 15 червня розбився бомбардувальник Ту-22M3
Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії
15 червня, 20:06

Соціум

Росія таки наважилася атакувати Польщу? Президент Литви розкрив дані розвідки
Росія таки наважилася атакувати Польщу? Президент Литви розкрив дані розвідки
НПЗ у Башкортостані зупинив роботу – Reuters
НПЗ у Башкортостані зупинив роботу – Reuters
Росія привела ядерний флот у повну бойову готовність
Росія привела ядерний флот у повну бойову готовність
Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО
Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО
Влада Мюнхена заборонила наповнювати басейни та мити авто на вулицях
Влада Мюнхена заборонила наповнювати басейни та мити авто на вулицях
У Литві фіксуються колосальні черги біля комісаріатів
У Литві фіксуються колосальні черги біля комісаріатів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
173K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
54K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua