Росія привела ядерний флот у повну бойову готовність

Помічник Путіна заявив про готовність морських ядерних сил, хоча раніше стало відомо про скорочення систем ППО на стратегічних військових базах РФ.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявив, що морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності. За його словами, Військово-морський флот РФ виконує завдання із захисту національних інтересів країни у різних районах Світового океану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами Патрушева, усі загрози, що, за оцінкою Москви, виходять від ймовірних супротивників, враховуються під час планування розвитку російського флоту.

«Військово-морський флот сьогодні надійно забезпечує захист національних інтересів Росії в різних районах Світового океану, а морські стратегічні ядерні сили перебувають у повній бойовій готовності», – заявив Патрушев.

Він також зазначив, що всі потенційні виклики враховано у стратегічних документах, зокрема у Стратегії розвитку Військово-морського флоту до 2050 року та в проєкті програми кораблебудування, розрахованому до 2050 року.

Водночас раніше стало відомо про суттєві зміни у системі протиповітряної оборони російських військово-морських об'єктів на Крайній Півночі. Як повідомляв «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода», Росія вивезла значну частину зенітно-ракетних комплексів із кількох стратегічних баз в Арктиці.

За результатами аналізу супутникових знімків, комплекси С-300 та С-400 «Тріумф» були прибрані, зокрема, з авіабази «Рогачово» на архіпелазі Нова Земля. Основну частину цих систем вивезли 6 липня.

Нагадаємо, що на базі Північного флоту РФ у Северодвинську, де будують і ремонтують атомні підводні човни, було вивезено 20 зенітно-ракетних комплексів. За підрахунками дослідників, військова інфраструктура Росії на Крайній Півночі втратила близько 60% засобів протиповітряної оборони.