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Актор-воїн Ігор Ласточкін розповів про службу в ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Ласточкін має звання офіцера та командує взводом
фото: скриншот ТСН Тиждень/YouTube

Ігор Ласточкін пояснив, чому вирішив долчитися до лав ЗСУ

Український актор та гуморист Ігор Ласточкін, який долучився до війська в лютому 2025 року, нині воює на Донеччині. Артист розповів, чим саме займається на фронті та як змінилася його служба. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю військового для ТСН.

Ігор Ласточкін починав свою службу в лавах ЗСУ у 93-й окремій механізованій бригаді (ОМБ) ЗСУ «Холодний Яр» як пілотом FPV-дронів. Однак через пів року служби, після розформування батальйону, йому запропонували нову посаду.

«Я трохи менше року перевівся на «крила» з причини того, що батальйон, у якому я літав на засобах ураження FPV, розформували через некомплект. Усім сказали: «Шукайте собі місця. Якщо в когось є якісь знайомі, може, десь потрібна людина, ще є посади й так далі». Я не знав, куди мені. Я тільки-тільки прийшов, пів року літав. Після того мені сказали, що є вакантне місце пілота розвідувального крила. Я кажу: «Я не вмію на ньому літати». Сказали: «Тебе всьому навчать». Три тижні – і я пілот розвідувального крила», – розповів військовий.

Актор-воїн Ігор Ласточкін розповів про службу в ЗСУ фото 1
фото: скриншот ТСН Тиждень/YouTube

Нині Ігор Ласточкін має офіцерське звання та командує взводом безпілотних систем у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Гуморист розповів, що входить до його обов’язків як пілота розвідувального БПЛА. За його словами, головне завдання – виявляти техніку, артилерію та переміщення російських військ, щоб передавати координати для подальшого ураження.

«Це підняти борт, залетіти за ЛБЗ (лінія бойового зіткнення, – «Главком»), знайти гармату, знайти техніку, знайти місця скупчення, можливо, якісь мотогрупи, які рухаються в наш бік. Було багато різних місій, і вони всі важливі, тому що це, у першу чергу, нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших передніх позиціях, по наших пілотах і так далі», – зазначив він.

Також військовослужбовець поділився тонкощами своєї служби та розповів, як саме він допомагає знищувати ворога. «Бачимо: рухається автотранспорт. Кажуть: «Ведіть його. Куди він їде». І ти просто ставиш за ним спостереження. Він їде, заїжджає в якусь посадку. Ти відмічаєш координати, кажеш: «От сюди заїхав». Щось розвантажують – усе. Туди вилітають декілька засобів, розбирають ту точку й допомагають розвантажити повністю, вщент», – пояснив Ласточкін.

Актор-воїн Ігор Ласточкін розповів про службу в ЗСУ фото 2
фото: скриншот ТСН Тиждень/YouTube

Свій вибір долучитися до війська Ігор Ласточкін пояснив тим, що в певний період часу його попередній спосіб допомогти ЗСУ себе вичерпав. Він займався волонтерством та проводив благодійні концерти, проте із часом глядачів ставало все менше.

«Люди перестали ходити на наші благодійні концерти. І мій ресурс як волонтера таким чином вичерпався. Я вже не знав, звідки брати, як допомагати. Але просто так сидіти, нічого не робити і просто казати: «Ми переможемо. Перемога за нами» – це не моє. Ну й пішов (до війська, – «Главком»)», – поділився військовий.

Він мав можливість обрати бригаду і врешті потрапив до «Холодного Яру». Ігор Ласточкін народився в Ташкенті (Узбекистан). Після школи він приїхав вчитися до України, а згодом отримав громадянство. Тож, за словами актора, захищати Україну – його обов’язок як громадянина. «Я просто у 2009 році набув громадянства України. Усе. Як громадянин України, захищати її – це, за Конституцією, обов’язок. Усе», – додав він.

Нагадаємо, у лютому 2025 року відомий український гуморист Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ. Ласточкін опублікував фото з військовим квитком та зброєю, але подробиць більше не розкрив.  Українська військовослужбовиця Ангеліна Безотосна зазначила у коментарях, що для неї честь служити в одній бригаді з Ігорем Ласточкіним. Відомо, що вона проходить службу в 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Холодний Яр», де у служить Ласточкін.

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Теги: війна військові мобілізація актор гумор безпілотник

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