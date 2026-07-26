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Росія покинула союзників під час бою в Малі: деталі від ГУР

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія покинула союзників під час бою в Малі: деталі від ГУР
Росія використовує військових малійської хунти як «гарматне м'ясо»
фото: ГУР

Під час засідки російські військові відступили, залишивши без підтримки солдатів малійської хунти

Підконтрольний Міноборони РФ «Африканський корпус» зазнав втрат у Малі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки МО.

За даними ГУР, повстанські угруповання влаштували засідку на колону російських військових і сил малійської хунти поблизу населеного пункту Табришат у районі Ґао на північному сході країни. У розпал атаки, коли колона почала зазнавати значних втрат у живій силі та бронетехніці, російські військові відступили, залишивши союзників напризволяще.

«Африканський корпус» не надав малійським військовим ані наземної, ані повітряної підтримки, хоча має на озброєнні безпілотники «Оріон», а також гелікоптери Мі-24 і Мі-8. За попередніми даними, унаслідок бою повстанці ліквідували щонайменше 60 військовослужбовців малійської хунти, ще не менше 30 взяли в полон, десятки інших зазнали поранень.

У ГУР наголосили, що цей випадок вкотре свідчить про використання Росією військових малійської хунти як «гарматного м'яса» для досягнення власних цілей. Аналогічну тактику держава-агресор застосовує і під час війни проти України, відправляючи іноземних найманців у так звані «м'ясні штурми».

Також у розвідці стверджують, що командування «Африканського корпусу» використовує солдатів малійської армії для виконання допоміжних робіт, а серед військового керівництва хунти формує корупційні схеми. Зокрема, за даними ГУР, росіяни продають стрілецьку зброю, яку раніше передали Малі в межах так званої військової допомоги.

Як наголошують у ГУР, метою Росії в Малі є встановлення контролю над природними ресурсами країни, насамперед родовищами золота та урану, а також розширення впливу на Африканському континенті.

Нагадаємо, на початку липня повстанці-туареги відновили масштабний наступ у Малі та завдали ударів по позиціях російського «Африканського корпусу» і військ хунти. За даними ЗМІ, росіяни втратили гелікоптер Мі-24, техніку та живу силу, а частина їхніх підрозділів опинилася в оточенні.

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Теги: росіяни росія Африка ГУР

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