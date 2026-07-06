У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися

Уже евакуйовано понад 500 людей до завершення робіт з ліквідації

У Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«У Вишневому через загрозу повторної детонації ми розпочали евакуацію жителів із небезпечної території. Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – йдеться у повідомленні.

Пункти евакуації

Вишнева міська територіальна громада наголосила, що пункти евакуації знаходяться за такими адресами:

м. Вишневе – вул. Європейська, 30.

с. Крюківщина – вул. Балукова, 1Е.

«Просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб та за можливості взяти із собою документи, необхідні ліки, воду й найнеобхідніші речі», – підкреслила Вишнева міська територіальна громада.

Компенсація за пошкоджене майно

Зокрема, у громаді працює гаряча лінія з консультацій по пошкодженому майну: 0639664694.



«Найперше, подавайте, будь ласка, заяви в програму «Дія». У кого немає програми «Дія», звертайтесь до ЦНАПу. ЦНАП розпочне роботу сьогодні орієнтовно о 10:00. На жаль, у більшості працівників ЦНАПу постраждали домівки, а частина з них підлягають евакуації», – додала Вишнева міська територіальна громада.

Також на території громади функціонують штаби Національної поліції за адресами:

вул. Київська, 2-Л (ТРЦ «Cherry Mall»);

вул. Освіти, 9 (Вишнівський академічний ліцей №1).

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також Міністерство оборони Росії цинічно прокоментувало масований удар по Києву у ніч проти 6 липня.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.