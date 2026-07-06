Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися
Наслідки російського удару по Київщині 6 липня
фото: ДСНС Київщини

Уже евакуйовано понад 500 людей до завершення робіт з ліквідації

У Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«У Вишневому через загрозу повторної детонації ми розпочали евакуацію жителів із небезпечної території. Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – йдеться у повідомленні.

Пункти евакуації

Вишнева міська територіальна громада наголосила, що пункти евакуації знаходяться за такими адресами:

  • м. Вишневе – вул. Європейська, 30.
  • с. Крюківщина – вул. Балукова, 1Е.

«Просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб та за можливості взяти із собою документи, необхідні ліки, воду й найнеобхідніші речі», – підкреслила Вишнева міська територіальна громада.

Компенсація за пошкоджене майно

Зокрема, у громаді працює гаряча лінія з консультацій по пошкодженому майну: 0639664694.
 
«Найперше, подавайте, будь ласка, заяви в програму «Дія». У кого немає програми «Дія», звертайтесь до ЦНАПу. ЦНАП розпочне роботу сьогодні орієнтовно о 10:00. На жаль, у більшості працівників ЦНАПу постраждали домівки, а частина з них підлягають евакуації», – додала Вишнева міська територіальна громада.

Також на території громади функціонують штаби Національної поліції за адресами:

  • вул. Київська, 2-Л (ТРЦ «Cherry Mall»);
  • вул. Освіти, 9 (Вишнівський академічний ліцей №1).

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також Міністерство оборони Росії цинічно прокоментувало масований удар по Києву у ніч проти 6 липня.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

Читайте також:

Теги: війна Київщина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому система паливних резервів потребує перегляду в умовах масованих атак
Чому система паливних резервів потребує перегляду в умовах масованих атак
2 липня, 11:38
Генерал наголосив, що пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів
Сирський повідомив, скільки окупантів зосереджено на південних напрямках фронту
6 червня, 16:26
Фінляндія закрила частину повітряного простору через війну в Україні
Фінляндія закрила частину повітряного простору через війну в Україні
6 червня, 21:18
Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється
Київщина під ударом Шахедів: дим здіймається над місцем атаки (оновлено)
11 червня, 21:10
Окупант зауважив, що нібито була спроба завдати ракетного удару по одному з мостів, що веде з Генічеська на Арабатську стрілку
На Херсонщині окупанти перекрили проїзд із Генічеська до Арабатської стрілки
10 червня, 06:58
За словами Зеленського, на окремих ділянках фронту українські сили досягають успіхів
Президент заявив, що РФ втратила ініціативу на деяких напрямках фронту
16 червня, 16:28
Тарас Кузьмич пішов працювати у держпідприємство, яке офіційно у стані припинення
Екскерівник «Надр України» працевлаштувався у чергову державну контору з випробовувальним терміном
24 червня, 13:00
Балістична ракета влучила в центр Запоріжжя
Росія вдарила балістикою по центру Запоріжжя: є постраждалі (оновлено)
26 червня, 15:50
Українські дрони скоротили життя російських новобранців до 20 хвилин
Російські новобранці гинуть за лічені хвилини. NYT розкрило головну проблему армії РФ
29 червня, 19:55

Новини

У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися
У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися
Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі
Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі
«Київ вас хрестив, Київ вас і відспіває!». Тимошенко звернулася до росіян після нічного удару
«Київ вас хрестив, Київ вас і відспіває!». Тимошенко звернулася до росіян після нічного удару
У столиці 7 липня оголошено днем жалоби
У столиці 7 липня оголошено днем жалоби
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua