Служив у складі батальйону безпілотних систем. Згадаймо Андрія Шкіндера

Захисник боронив Україну на запорізькому, миколаївському, донецькому та північно-слобожанському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Шкіндера.

Життя захисника обірвалося 28 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Шкіндер народився 3 червня 1993 року в Рівному. Навчався у Млинівській гуманітарній гімназії на Рівненщині. Згодом здобув освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Комп'ютерні науки».

Свій професійний шлях у сфері програмування розпочав у компанії «Софтсерв-Україна». Надалі працював у низці провідних IT-компаній, де обіймав посаду провідного мобільного розробника.

За словами рідних, Андрій був надзвичайно життєрадісною людиною, мав чудове почуття гумору, вирізнявся добротою та щирістю. Він завжди був готовий прийти на допомогу й прагнув зробити якнайкраще для інших. Любив готувати, захоплювався туризмом, обожнював природу та гори. Мріяв підкорити всі гірські вершини України, а також повністю пройти Закарпатський туристичний шлях.

У 2024 році Андрій Шкіндер став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2024 році чоловік став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, миколаївському, донецькому та північно-слобожанському напрямках. Служив у складі 419-го окремого батальйону безпілотних систем Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ.

За службу воїн був нагороджений медаллю «Кращий сержант військової частини А5027».

Життя захисника обірвалося 28 червня 2026 року. Поховали Андрія Шкіндера 2 липня 2026 року на кладовищі у селищі Млинів Дубенського району Рівненської області.

В Андрія Шкіндера залишилася дружина, син, мати та дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.