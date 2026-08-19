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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Федоров йде в Президенти? Кому потрібні вибори під час війни в Україні, крім росіян

glavcom.ua
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Ексміністр оборони Михайло Федоров та президент Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Яку політичну гру запустив Федоров?

Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища. Комусь сильною, бо вони виступають проти Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже точно початок політичної гри. І гри ширшої ніж кампанія Федорова

1. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі:

  • прихильники умовної Самопомочі 3.0 (включно з антикорупціонерами) отримали свого політичного лідера, якого в них не було (Притула таким не став, а інші просто не заявилися);
  • частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе в нових можливих політичних проектах тепер частково перейшли до Федорова; і саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова.

2. Як би це дивно не звучало, але заява  Федорова не зовсім про вибори. Вона про те саме, що Зеленський говорив в 2019: про оновлення (очищення) влади. Вибори - це та опція до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення та спонсори (і він на це погодився, значить прийняв цю гру). І з їхньої точки зору  - це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров Має шанс показати хороший результат (31.12.18 Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося). Не буде виборів вони мають шанс укріпити ядро). І продовжити ослаблювати Зеленського.

3. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років. Але як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема: або призначення технічного уряду «народної довіри  (де ряд Акторів- бенефіціарів гратимуть свою дуже політичну гру), або кількість тих, хто захоче дострокових виборів різко зростатиме. За будь-яких обставин - це про зменшення політичної ваги Зеленського.

4. Я багато разів писав, що основою української держави (крім Армії в останні роки) історично було два стовпи: силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця в усі корзини і чекають коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати  кримінальні провадження не залишає нікого байдужим. Тому маємо розуміти: паралельно з картинкою мирних протестів, маємо куди складнішу кулуарну гру повну зрад та інтриг.

Між іншим, ні в 2003-04 рр., ні в 2013-14 рр., ні в 2019 році  нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків.

5. Цей пункт виключно для розуміння: не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: росіяни зараз активно включаться в гру «потрібні вибори». І одним з аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, за менше ніж місяць до виборів, влада не зробила нічого для того, щоб де Ю легітимізувати ці вибори.

І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин: страх війни більший за необхідність виборів та через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Володимир Зеленський Михайло Федоров політика вибори війна

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