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    Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)

    &laquo;Друга армія світу&raquo; вигнала на паради техніку першої половини минулого століття - Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)

    «Друга армія світу» вигнала на паради техніку першої половини минулого століття

    фото із соцмереж

    Росіяни відзначили День перемоги із радянськими вантажівками та танками минулого століття

    У російських містах пройшли паради на честь чергової річниці завершення Другої світової війни у Європи. Учасниками парадів стала не тільки техніка, яка зараз перебуває на озброєнні російської армії, а і застаріла техніка.

    Зокрема, у кількох містах рашисти вигнали на вулиці для проходження парадів танк Т-34, який (у різних модифікаціях) перестали виробляти ще у середині минулого століття, 1958 року.

    Крім власне військової техніки, організатори парадів прогнали повз глядачів кілька зразків радянської автомобільної техніки. Зокрема, ЗіЛ-164, який не брав участь у Другій світовій, бо випускався у 1957-1965 роках.

    Також у деяких містах в параді взяли участь літаки часів Другої світової.

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    Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)
    Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)
    Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)
    Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)
    Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)

    Нагадаємо, що у Тюмені учасниками параду стали «піонери» та «медсестри», а також іноземні студенти місцевого військового вишу.

    А у тимчасово захопленій частині Маріуполя рашисти замість очікуваного параду влаштували карнавал із «колорадкою».

    Теги: росія окупанти війна парад Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)