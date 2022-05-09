Росіяни вигнали на паради старезну військову техніку (фото)

Росіяни відзначили День перемоги із радянськими вантажівками та танками минулого століття

У російських містах пройшли паради на честь чергової річниці завершення Другої світової війни у Європи. Учасниками парадів стала не тільки техніка, яка зараз перебуває на озброєнні російської армії, а і застаріла техніка.

Зокрема, у кількох містах рашисти вигнали на вулиці для проходження парадів танк Т-34, який (у різних модифікаціях) перестали виробляти ще у середині минулого століття, 1958 року.

Крім власне військової техніки, організатори парадів прогнали повз глядачів кілька зразків радянської автомобільної техніки. Зокрема, ЗіЛ-164, який не брав участь у Другій світовій, бо випускався у 1957-1965 роках.

Також у деяких містах в параді взяли участь літаки часів Другої світової.

Нагадаємо, що у Тюмені учасниками параду стали «піонери» та «медсестри», а також іноземні студенти місцевого військового вишу.

А у тимчасово захопленій частині Маріуполя рашисти замість очікуваного параду влаштували карнавал із «колорадкою».