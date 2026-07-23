Кремль взявся за морську блокаду України. Що буде далі

Розмова Рубіо-Лавров. Чи зможе Росія провести економічну блокаду України

Чорне море, де-факто, закрите для наших кораблів. Азовське повністю закрите для Росії. Ми продовжимо бити по російському флоту, Росія по нашій залізничній інфраструктурі і, можливо, по інфраструктурі Польщі.

1. За політичними баталіями навколо міністра оборони і головкома практично непоміченим для широкого загалу пройшло повідомлення міністра закордонних справ Сибіги, що Україна збирає Радбез ООН на 27 липня. Справа в тому, що 22 липня вперше не пройшло жодне судно українським морським коридором, що може стати серйозним ударом по експорту зернових в розпал сезону збору врожаю.

2. Востаннє щось подібне було в 2022 році, але тоді, в липні були підписані угоди про зерновий коридор, за якими Україна експортує свої товари з трьох портів Одеського регіону, а Росії розблокують можливості по експорту добрив та зерна. За рік Росія вийшла з цієї угоди, але Україна перенаправила грузопотоки іншим маршрутом.

3. Зараз ситуація стає критичною в тому плані, що Росія прийняла рішення бити по суднам, які заходять в українські порти. І тепер ми змушені будемо переорієнтовувати свій грузопотік, як і в 2022, на сухопутні коридори. Але зараз, ситуація дещо інша ніж це було чотири роки тому. Головна відмінність – потенційні конфлікти перш за все з Польщею і спроби перекриття кордонів фермерами, які цього разу буде набагато легше організувати. Простіше кажучи, план Росії – спроба економічної блокади України.

4. В цьому контексті зовсім по іншому варто дивитися на заяви розвідок про можливість російських провокацій на території Польщі з використанням українських дронів. Ці провокації потрібні перш за все для підбурювання місцевого населення і легітимізації посиленої блокади (хай навіть тимчасової) українського експорту, а відтак і імпорту зброї та комплектуючих. Великий плюс, що інформаційна контркомпанія вже запущена. Але ситуація все одно може стати дуже напруженою.

5. Розмова Рубіо з Лавровим показала, повне небажання Кремля вести діалог. Росіяни просто зробили вигляд, що вони ображені і завели шарманку про те, що їх обманули. Вони прекрасно розуміють, що в США, попри все, немає достатніх важелів впливу на Росію. А в Кремлі вважають, що економічні втрати Росії менш важливі ніж ті проблеми, з якими зіткнеться Україна.

6. На жаль, без серйозного зовнішнього тиску на РФ вирішити цю, поки ще потенційну проблему, майже неможливо. Тиск на Росію може мати виключно Китай. Чи готові ми до переговорів з Китаєм? Питання риторичне.