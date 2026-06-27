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Сирський повідомив про плани Росії збільшити кількість дронів вп'ятеро

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сирський повідомив про плани Росії збільшити кількість дронів вп'ятеро
Будь-яке скупчення військ у радіусі 40 км від лінії зіткнення миттєво виявляється розвідувальними безпілотниками й знищується
фото: Facebook-сторінка Олександра Сирського

Головком: зараз ворог застосовує 6–7 тисяч FPV-дронів на добу, незабаром може вийти на 33 тисячі

Росія планує збільшити щоденне застосування FPV-дронів на фронті з нинішніх шести-семи тисяч до 33 тисяч одиниць на добу. Про такі плани ворога розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв'ю The Times, про що повідомляє «Главком».

Сирський визнав, що цифра у 33 тисячі дронів на добу виглядає «фантастично», однак наголосив, що відповідні плани в противника справді існують і їх не можна недооцінювати.

За його словами, наразі Україна утримує перевагу у використанні FPV-дронів у співвідношенні від 1,7:1 до 2:1, і саме дрони спричиняють переважну більшість російських втрат на фронті.

Як дрони заморозили фронт

Водночас саме дрони парадоксально заморозили лінію зіткнення: будь-яке скупчення військ у радіусі 40 км від фронту миттєво виявляється розвідувальними безпілотниками й знищується. «Наші солдати, як і солдати ворога, фактично змушені наступати пішки – як у Першій світовій», – визнав головком.

Сирський також відзначив, що у травні, вперше з 2023 року, українські війська відвоювали більше території, ніж втратили, – зламавши трирічну тенденцію повільного відступу. Утім, про вирішальний перелом він говорити не поспішає.

«Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту, – зазначив він. – Ми сподіваємося, що настане час, коли ворог мобілізує всі свої сили і ресурси, а потім настане виснаження і можливий перелом».

Скільки росіян воює проти України

За даними Сирського, загальна чисельність наступального угруповання Росії в Україні на кінець червня становить 721,3 тисячі військовослужбовців – практично стільки само, скільки в лютому, коли головком оцінював її в 711–712 тисяч осіб. Тобто за чотири місяці армія РФ зросла лише на 10 тисяч, попри безперервну мобілізацію. Детальніше про ці цифри «Главком» уже писав.

Портрет головкома

The Times описує Сирського як жорсткого і стриманого генерала, якого союзники з НАТО характеризують як «солдата для солдатів». Критики закидають йому надто великі втрати під час боїв за Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Прихильники парирують: він веде виснажливу війну проти противника, який переважає числом.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Сирський розповів, чому РФ не змогла збільшити кількість військ на фронті: попри мобілізацію 406 тисяч осіб, чисельність угруповання лишалася незмінною через надзвичайно високі втрати.

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Теги: росія Олександр Сирський Бахмут ворог втрати фронт Україна війна армія окупанти Покровськ

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