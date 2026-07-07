Авіаексперт назвав методи протидії російським реактивним дронам

Романенко: «Зараз у росіян – певна «просадка» виробництва «шахедів», бо вони переходить на реактивні дрони»

Росія активізувала застосування реактивних дронів, хоч поки і не має можливостей для їх масового виробництва. Водночас Україна вже має ефективні засоби для боротьби з новою загрозою. Про це в інтерв'ю «Главкому» висловив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, авіаексперт Валерій Романенко.

Фахівець зазначив, що застосування Росією реактивних дронів не є масовими. Ворог не може забезпечити масовість виробництва через нестачу китайських двигунів. Як почнив Романенко, самі росіяни не в змозі випустити дешевий портативний двигун, тож купують їх за кордоном.

«Щоб наростити виробництво цих авіамодельних двигунів, китайцям потрібно в рази збільшити виробничі площі. А ті кілька разів подумають, чи варто це робити: війна закінчиться і що вони будуть робити з цими площами? Тому різкого стрибка застосування реактивних дронів я не очікую», – підкреслив авіаексперт.

До того ж він наголосив, що Україна вже активно готує засоби для боротьби з новою загрозою. «Ті самі ПЗРК, які ми багато отримували, але мало застосовували, погано працюють по поршневих «Герань-2» і прекрасно працюють по реактивних дронах», – пояснив Романенко.

За його словами, не становлять серйозної проблеми реактивні безпілотники й для зенітної артилерії з радіолокаційним або оптико-електронним наведенням. Крім того, висока швидкість таких цілей навіть полегшує їхнє перехоплення винищувальною авіацією.

Водночас експерт зазначив, що зі зростанням швидкості російських дронів менш ефективними стають безпілотні засоби перехоплення. «Зенітні дрони більш-менш нормально працюють по «Геранях-3», у яких малопотужний реактивний двигун, і мабуть ще по «Геранях-4», але абсолютно не здатні протидіяти «Гераням-5», – зауважив Романенко.

Нагадаємо, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.

До слова, у 2026 році фіксується різке зростання кількості атак із застосуванням реактивних «шахедів», насамперед для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Новий російський екземпляр – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети.