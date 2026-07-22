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У Києві судитимуть «підрядника» за вкрадені 68 млн на захисті від дронів РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Києві судитимуть «підрядника» за вкрадені 68 млн на захисті від дронів РФ
У Києві оголосили підозру директору підприємства
фото: Національна поліція України

Директор фірми отримав 80% авансу на зведення антидронового щита, але не зробив жодних робіт і вивів гроші

Слідчі Національної поліції у місті Києві повідомили про підозру директору підрядної організації. Його звинувачують у привласненні майже 68 мільйонів гривень, виділених на будівництво захисних споруд для об’єкта критичної інфраструктури. Про це пише «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За матеріалами слідства, державна компанія уклала з приватною фірмою договір на будівництво захисних споруд від російських ударних безпілотників. Загальна вартість контракту становила близько 90 млн грн. Відповідно до умов угоди, підрядник мав отримати аванс у розмірі майже 80% від суми договору після надання банківської гарантії.

При цьому слідчі встановили, що 37-річний директор підприємства скористався цією умовою та отримав майже 68 млн грн авансового платежу. Однак, як встановили правоохоронці, підприємство не виконало жодних передбачених контрактом робіт і, ймовірно, посадовець навіть не планував їх здійснювати.

«Скориставшись цим механізмом, фігурант отримав майже 68 млн грн авансового платежу, хоча, як встановило слідство, фактично не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання», – сказано в офіційному повідомленні.

Попри те, що згідно з договором будівництво мало бути завершене протягом 240 днів із моменту його укладення, підприємство не розпочало виконання робіт. Антидронові конструкції на об'єкті енергетичної інфраструктури так і не були встановлені.

За даними слідства, після отримання бюджетних коштів директор компанії здійснив низку фінансових операцій, переказавши гроші на рахунки підконтрольних підприємств. Правоохоронці вважають, що це було зроблено для приховування походження коштів та їх подальшої легалізації.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили установчі документи підприємства, бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та інші матеріали, які, за інформацією правоохоронців, підтверджують обставини кримінального провадження.

У Києві оголосили підозру директору підприємства
У Києві оголосили підозру директору підприємства
фото: Національна поліція України

Директору підприємства повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває, адже правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до реалізації цієї схеми. 

Нагадаємо, на Рівненщині СБУ викрила колишнього керівника благодійної організації, якого підозрюють у привласненні понад 9 млн грн, зібраних працівниками підприємства на потреби Сил оборони України. За даними слідства, замість допомоги військовим чоловік витрачав благодійні внески на власні потреби, а у разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Національна поліція України шахрайство війна поліція злочин дрон

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