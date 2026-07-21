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Росія третій день б'є по газових об'єктах в одній з областей України

glavcom.ua
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Росія третій день б'є по газових об'єктах в одній з областей України
Оцінка масштабів пошкоджень триває
фото: Нафтогаз України

Унаслідок ударів пошкоджено обладнання та втрачено частину обсягів видобутку газу

Російські війська третій день поспіль цілеспрямовано атакують газовидобувні об’єкти «Нафтогазу» в Харківській області. Унаслідок ударів пошкоджено обладнання, компанія втратила частину обсягів видобутку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Нафтогаз».

19 липня після влучання в один із виробничих об’єктів спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання, однак пошкоджене обладнання довелося зупинити.

Уранці 20 липня російські війська атакували ще один об’єкт компанії. Там зафіксували численні руйнування. Фахівці продовжують оцінювати масштаби завданих збитків. Під час обох атак працівники перебували в укриттях. За даними компанії, ніхто не постраждав.

Крім цього, 17 липня Росія здійснила масований удар по виробничих об’єктах «Нафтогазу» в Харківській, Полтавській та Сумській областях. 

У компанії наголосили, що російська армія систематично атакує нафтогазову інфраструктуру України. Такі удари спрямовані на скорочення внутрішнього видобутку газу та ускладнення підготовки до опалювального сезону.

Загалом від початку року було зафіксовано вже понад 250 ударів на підприємства групи «Нафтогаз». 17 липня через масовану атаку безпілотниками зупиняли роботу одного із газовидобувних об’єктів, також на Харківщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наступна зима може стати найважчою в історії України. За його словами, минулого опалювального сезону газ залишався єдиним енергоресурсом, який стабільно постачали споживачам попри російські атаки на об’єкти видобутку та зберігання.

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Теги: війна Харківщина Нафтогаз України

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