Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ за ніч

Загалом в період 6-13 липня уражено 105 плавзасобів РФ

Уночі 13 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, передає «Главком».

Зазначається, що уражено сім танкерів, п'ять суховантажів, один пором і два буксири.

⚓️🔥Вночі 13 липня оператори СБС уразили 15 суден тіньового флоту рф в Азовському морі: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира, - Мадяр



У Криму та на решті окупованих територій уражено 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний Пункт перетоку електрики… pic.twitter.com/m8qzKpwOe8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«105 суден за вісім діб відпрацьовано Птахами СБС. Загалом в період 6-13 липня нанесено результативних уражень по 105 плавзасобам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал – судноплавну магістраль, що з’єднує річку Дон з Азовським морем.

До слова, у ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження плавзасобам РФ в акваторії Азовського моря. Також Мадяр показав відео ураження 14 російських суден в Азовському морі в ніч на 12 липня.