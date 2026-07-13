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Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ за ніч
Мадяр повідомив про ураження російських суден
фото: скриншот з відео

Загалом в період 6-13 липня уражено 105 плавзасобів РФ

Уночі 13 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, передає «Главком».

Зазначається, що уражено сім танкерів, п'ять суховантажів, один пором і два буксири.

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«105 суден за вісім діб відпрацьовано Птахами СБС. Загалом в період 6-13 липня нанесено результативних уражень по 105 плавзасобам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал – судноплавну магістраль, що з’єднує річку Дон з Азовським морем.

До слова, у ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження плавзасобам РФ в акваторії Азовського моря. Також Мадяр показав відео ураження 14 російських суден в Азовському морі в ніч на 12 липня.

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Теги: Азовське море втрати війна флот РФ

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