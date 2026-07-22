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«Укрзалізниця» замовила 92 нові пасажирські вагони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Укрзалізниця» замовила 92 нові пасажирські вагони
Вагон виробництва Крюківського вагонобудівного заводу
фото: Укрзалізниця

До замовлення увійшли купейні та безбар'єрні вагони

Національний залізничний перевізник уклав договір із ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів за кошти державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрзалізницю.

Що увійшло до замовлення

До нового контракту увійшли 83 купейні вагони, які за потреби можна експлуатувати у форматі купе або СВ, а також дев'ять безбар'єрних вагонів для пасажирів, які пересуваються на кріслах колісних. У безбар'єрних вагонах передбачені просторі купе зі зручним заїздом та окремі інклюзивні санітарні модулі.

Поставки нового рухомого складу заплановані на 2027–2028 роки. Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а вагона з безбар'єрним купе – 72 млн грн.

Це вже не перша велика закупівля Крюківського заводу для «Укрзалізниці»: торік компанія законтрактувала сотню нових пасажирських вагонів на тому ж підприємстві, а навесні отримала перші шість вагонів із цієї партії.

«Укрзалізниця» замовила 92 нові пасажирські вагони фото 1
фото: Укрзалізниця

Чому оновлюють парк

У компанії пояснили, що оновлення пасажирського парку залишається одним із пріоритетів: російські обстріли регулярно пошкоджують вагони, а частина рухомого складу вже відпрацювала нормативний термін експлуатації. Наразі середній вік пасажирських вагонів «Укрзалізниці» перевищує 35 років.

У компанії також повідомили, що до виробництва вагонів максимально залучать українських виробників комплектуючих та обладнання.

Нагадаємо, навесні «Укрзалізниця» також запустила спеціальні дитячі вагони для родин із маленькими пасажирами – ще один крок в оновленні пасажирського сервісу компанії.

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Теги: Укрзалізниця туризм завод залізниця Україна перевезення

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