Бомби Путіна перетворюють українське місто-фортецю на руїни – Bloomberg

Росія докладає усіх зусиль, аби Донбас став повністю непридатним для життя

Російські авіабомби та дрони дедалі сильніше руйнують Краматорськ, який упродовж кількох років війни залишався одним із головних тилових центрів для Сил оборони на Донеччині. Тепер місто, що колись давало змогу бійцям перепочити між ротаціями, стає усе менш придатним і безпечним для перебування. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Автор публікації розповідає історію військових, які у вільний від служби час перебували в кав'ярні неподалік площі Миру, коли поруч вибухнула російська керована авіабомба. Власники закладу заздалегідь заклеїли вікна великими хрестами зі стрічки, щоб уберегти скло від вибухових хвиль, однак це не допомогло – приміщення засипало скалками.

За словами одного з військових із позивним Комерс, зараз саме авіабомби стали найбільшою загрозою для міста. «Плануючі бомби – страшніші штучки, ніж дрони, і їх застосовують частіше, ніж артилерію», – цитує видання бійця. На думку військового, така тактика росіян покликана насамперед залякати місцевих жителів.

У публікації зазначається, що після повномасштабного вторгнення Краматорськ і сусідній Слов'янськ зазнавали масованих авіаударів, однак згодом, коли восени 2022 року фронт вдалося відсунути від цього району, міста стали своєрідним місцем перепочинку для українських військових. Тепер ситуація знову різко погіршилася, і росіяни регулярно руйнують місто ударами дронів і авіабомб.

Військовий Ілля Костін, який нещодавно повернувся із командного пункту в регіоні, пояснює, що Росія намагається ізолювати Краматорськ і Слов'янськ, хоча поки що не має достатніх сил для їхнього захоплення. «Тож вони воюють зараз так, щоб для нас залишилася лише гола земля», – каже він

До великої війни в місті проживали майже 200 тисяч людей, однак через новий етап наступу дедалі більше цивільних залишають свої домівки. Частина гуманітарних і медичних організацій уже переносить роботу приблизно на 60 кілометрів західніше, хоча українські військові продовжують залишатися в місті.

Експерт із Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман зазначає, що Росії навряд чи вдасться захопити й утримати Краматорськ, адже вона досі не змогла повністю опанувати навіть менші міста поблизу – Дружківку та Костянтинівку. Водночас поступове просування російських військ дозволило їм наблизити свої засоби ураження до міста, через що атаки стали значно інтенсивнішими.

Нагадаємо, удень 19 червня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинула літня жінка, а ще троє людей дістали поранення.

Евакуація з Донецької області продовжується, водночас жителі Краматорська неохоче виїжджають з рідного міста навіть попри те, що до фронту всього 15 км, а саме місто ледь не щодня обстрілюється ворожими військами. Керівник напрямку евакуації по Донецькій області гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов зауважує, що з часом евакуція з Краматорська чи Слов'янська може лише ускладнитись тим, що евакуаційні шляхи будуть супроводжуватись російськими дронами, які лише масштабуються і в кількості, і у відстані польоту,