Дрони атакували морський порт у Краснодарському краї

Дрон пошкодив трубопровід в порту «Тамань» у Краснодарському краї

Цієї ночі у Краснодарському краї, в селищі Волна, розташованому на Таманському півострові, було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту «Тамань». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали та місцеву владу.

Оперативний штаб регіону повідомляє, що в результаті удару сталося загоряння, площа якого склала 100 кв. м. На місці події працюють оперативні та спеціальні служби.

Не уточнюється, який саме термінал постраждав, але відомо, що в порту є термінали для перевалки нафтопродуктів, зрідженого вуглеводневого газу, аміаку та інших товарів. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

На початку грудня в цьому ж районі було пошкоджено Темрюкський морський порт.

Нагадаємо, за успішним виведенням з ладу термінала з перевалки зрідженого газу в порту «Темрюк» у Краснодарському краї РФ стоїть Центр спецоперацій «Альфа» СБУ. 5 грудня безпілотники Служби безпеки уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю «Мактрен-Нафта», які палали три доби.