Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як США готували таємне захоплення Мадуро: Reuters розкрив деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Як США готували таємне захоплення Мадуро: Reuters розкрив деталі
Трамп слідкує за проведенням операції у Венесуелі
фото: соціальні мережі

Остаточне рішення про початок місії у Венесуелі Трамп ухвалив за чотири дні до проведення

Хоча затримання Ніколаса Мадуро стало несподіванкою для світу, підготовка до цієї місії тривала протягом багатьох місяців і включала ретельні тренування. За даними джерел, американські стратеги пропрацьовували кожен крок операції. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Генерал Ден Кейн повідомив, що у масштабній акції задіяли понад 150 літаків, які піднялися у повітря з 20 різних баз у Західній півкулі. Серед авіації були винищувачі п’ятого покоління F-22 і F-35, а також стратегічні бомбардувальники B-1.

Ключову роль у штурмі відіграв елітний підрозділ «Дельта». Спецпризначенці відпрацьовували проникнення до резиденції Мадуро на спеціально збудованій точній копії його бункера. Успіх операції також забезпечила тривала робота розвідки.

З серпня в країні перебувала малочисельна група оперативників ЦРУ, яка детально вивчила розпорядок дня диктатора. Інформацію про пересування Мадуро передавав агент із його найближчого оточення, що дозволило точно визначити місцеперебування цілі в момент атаки.

Остаточне рішення про початок місії Дональд Трамп ухвалив за чотири дні до її проведення, проте за порадою військових запуск відклали до покращення погодних умов. У суботу вранці операція розпочалася. Президент США разом із радниками особисто стежив за ходом подій у прямому ефірі зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

Теги: Дональд Трамп Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Позитивний діалог і негативний момент з зустрічі Зеленського та Трампа
Мир – через «силу», а не через «брехню в ім'я блага»
30 грудня, 2025, 10:10
29 грудня Трамп провів розмову з Путіним
Трамп поговорив з Путіним. Помічник диктатора розказав про обурення Зеленським
29 грудня, 2025, 18:40
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
28 грудня, 2025, 22:23
Зеленський планує обоворити з Трампом питання щодо ЗАЕС на зустрічі в США
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
26 грудня, 2025, 16:55
Путін заявив про переговори з США щодо долі ЗАЕС без участі України
Путін заявив про переговори з США щодо долі ЗАЕС без участі України
25 грудня, 2025, 22:58
Умєров: Україна і США почали новий етап раунду консультацій
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
19 грудня, 2025, 18:25
За останні тижні Україна підірвала п'ять танкерів, які перевозили російську нафту
Трамп схвалив удари України по «тіньовому флоту» РФ – The Atlantic
12 грудня, 2025, 16:45
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
12 грудня, 2025, 05:48
На кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
Перемир'я Трампа під загрозою: на кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
8 грудня, 2025, 05:32

Політика

Як США готували таємне захоплення Мадуро: Reuters розкрив деталі
Як США готували таємне захоплення Мадуро: Reuters розкрив деталі
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
Віце-президент Родрігес заявив, що Венесуела ніколи не буде колонією жодної країни
Віце-президент Родрігес заявив, що Венесуела ніколи не буде колонією жодної країни
Трамп розповів, що насправді думає про Путіна
Трамп розповів, що насправді думає про Путіна
Трамп повідомив, хто керуватиме Венесуелою після повалення режиму Мадуро
Трамп повідомив, хто керуватиме Венесуелою після повалення режиму Мадуро
Після операції в Венесуелі Трамп пригрозив іще одній країні
Після операції в Венесуелі Трамп пригрозив іще одній країні

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua