Як США готували таємне захоплення Мадуро: Reuters розкрив деталі

Остаточне рішення про початок місії у Венесуелі Трамп ухвалив за чотири дні до проведення

Хоча затримання Ніколаса Мадуро стало несподіванкою для світу, підготовка до цієї місії тривала протягом багатьох місяців і включала ретельні тренування. За даними джерел, американські стратеги пропрацьовували кожен крок операції. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Генерал Ден Кейн повідомив, що у масштабній акції задіяли понад 150 літаків, які піднялися у повітря з 20 різних баз у Західній півкулі. Серед авіації були винищувачі п’ятого покоління F-22 і F-35, а також стратегічні бомбардувальники B-1.

Ключову роль у штурмі відіграв елітний підрозділ «Дельта». Спецпризначенці відпрацьовували проникнення до резиденції Мадуро на спеціально збудованій точній копії його бункера. Успіх операції також забезпечила тривала робота розвідки.

З серпня в країні перебувала малочисельна група оперативників ЦРУ, яка детально вивчила розпорядок дня диктатора. Інформацію про пересування Мадуро передавав агент із його найближчого оточення, що дозволило точно визначити місцеперебування цілі в момент атаки.

Остаточне рішення про початок місії Дональд Трамп ухвалив за чотири дні до її проведення, проте за порадою військових запуск відклали до покращення погодних умов. У суботу вранці операція розпочалася. Президент США разом із радниками особисто стежив за ходом подій у прямому ефірі зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

