Трамп перевершив Путіна. Президент Чехії зробив гучну заяву

Єгор Голівець
Президент Чехії назвав головну загрозу для НАТО
Петр Павел заявив, що за кілька тижнів Трамп підірвав авторитет НАТО більше, ніж Кремль за роки

Президент Чехії Петр Павел заявив, що нещодавні висловлювання президента США Дональд Трамп щодо ролі НАТО завдали серйозного удару по репутації Альянсу, перевершивши за шкодою дії очільника РФ Володимир Путін за попередні роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian

Під час виступу на заході у Карловому університеті в Празі Павел, який є генералом НАТО у відставці та колишнім головою військового комітету Альянсу, наголосив на ключових принципах організації.

«У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно та дуже рішуче, тоді, звичайно, його роль втрачається», – попередив він.

Президент Чехії підкреслив: «Треба сказати, що Дональд Трамп за останні кілька тижнів зробив для підриву авторитету Альянсу більше, ніж Володимир Путін за багато років. Це, звісно, не є доброю новиною», – заявив він

За словами Павела, критика НАТО з боку Трампа не враховує його сутності як оборонного союзу. Він пояснив, що Альянс не є структурою, яка автоматично бере участь у конфліктах за межами території країн-членів.

Крім того, президент Чехії зазначив, що європейські союзники не були належним чином поінформовані про окремі військові операції.

«Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО», – сказав Павел, назвавши це «несправедливим».

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану. 

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Читайте також

Путін боїться НАТО рівно настільки, наскільки альянс демонструє єдність
Чи справді Путін боїться НАТО?
6 квiтня, 20:20
Іран відповів на ультиматум Трампа
«Це для вас буде пекло». Іран різко відповів на погрози Трампа
5 квiтня, 00:24
Єнс Столтенберг обіймав посаду Генерального секретаря НАТО рівно 10 років, з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2024 року
Здати Балтію та Україну? Що насправді розкрили мемуари Столтенберга
4 квiтня, 16:04
Чи може Трамп вивести США з НАТО? Пояснення Reuters
Чи може Трамп вивести США з НАТО? Пояснення Reuters
2 квiтня, 01:45
У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
1 квiтня, 05:29
Трамп наголосив, що війна в Україні, на його думку, майже не впливає на внутрішню ситуацію у США
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
26 березня, 19:57
Іранці обдурять Путіна і Трампа, бо їхня мета – не перемир'я
Іранський глухий кут та дилема Трампа
24 березня, 12:12
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
16 березня, 04:15
Трамп назвав війну з Іраном короткостроковою екскурсією
Трамп назвав війну з Іраном короткостроковою екскурсією
10 березня, 01:20

Європарламент визнав ризик витоку секретних даних до Росії: деталі
Європарламент визнав ризик витоку секретних даних до Росії: деталі
Британія викрила таємну російську операцію в Атлантичному океані
Британія викрила таємну російську операцію в Атлантичному океані
Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
Чи буде перемирʼя на Великдень? Речник Кремля зробив заяву
Чи буде перемирʼя на Великдень? Речник Кремля зробив заяву
Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст
Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст

Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Сьогодні, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
