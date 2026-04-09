Трамп перевершив Путіна. Президент Чехії зробив гучну заяву

Петр Павел заявив, що за кілька тижнів Трамп підірвав авторитет НАТО більше, ніж Кремль за роки

Президент Чехії Петр Павел заявив, що нещодавні висловлювання президента США Дональд Трамп щодо ролі НАТО завдали серйозного удару по репутації Альянсу, перевершивши за шкодою дії очільника РФ Володимир Путін за попередні роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian

Під час виступу на заході у Карловому університеті в Празі Павел, який є генералом НАТО у відставці та колишнім головою військового комітету Альянсу, наголосив на ключових принципах організації.

«У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно та дуже рішуче, тоді, звичайно, його роль втрачається», – попередив він.

Президент Чехії підкреслив: «Треба сказати, що Дональд Трамп за останні кілька тижнів зробив для підриву авторитету Альянсу більше, ніж Володимир Путін за багато років. Це, звісно, не є доброю новиною», – заявив він

За словами Павела, критика НАТО з боку Трампа не враховує його сутності як оборонного союзу. Він пояснив, що Альянс не є структурою, яка автоматично бере участь у конфліктах за межами території країн-членів.

Крім того, президент Чехії зазначив, що європейські союзники не були належним чином поінформовані про окремі військові операції.

«Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО», – сказав Павел, назвавши це «несправедливим».

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану.

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.