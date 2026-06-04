Математика в НМТ: галас про симптом замість лікування хвороби

Про математику, НМТ і відсутність дискусії в суспільстві, яка є глобальною загрозою для держави

Після реєстрації законопроекту про відміну математики в НМТ зʼявилися сотні постів з цього приводу. Схоже, законопроект має всі шанси навіть не дійти до зали засідань. А відтак, сьогодні ця тема буде згорнута, хоча вона потребує найширшої дискусії.

1. Починаючи з появи на наших екранах Шустера і ї його клонів, наше суспільство почало жити в системі собачих боїв, де суть дискусії зводилася до публічної онлайн сварки без будь-яких політичних наслідків. Колись один відомий продюсер сказав мені: «Суть цієї війни полягає в тому, що хтось виходить і каже: «вкрали 1 мільярд. А на ранок після ефіру людина прокидається і бачить: жодної реакції нема. Через тиждень все повторюється». Ця система політичної (ширше суспільної) дискусії є незмінною останні двадцять років. Тільки замість Шустера і ко, зʼявилася велика кількість поважних і фахових та поверхневих і примітивних блогерів в різних онлайн-платформах.

2. Дискусія про математику назріла більш ніж давно. Але вона не про іспит. Вона про систему освіти в цілому. Потрібно вже зараз давати складні відповіді на питання помилок при проведенні реформи НУШ, назріла складна дискусія про те, як має виглядати вища освіта. І ми, на жаль, потребуємо кардинальних рішень, особливо в питаннях технічних спеціальностей. А наша дискусія про математику і НМТ – це не дискусія взагалі. Бо дискусія потребує модератора (ним може бути або міністерство або профільний комітет), вона потребує формалізації і, головне, вона вимагає висновків. А їх ніхто зараз робити не збирається.

3. Питання математики – це лише вершина айсбергу. У нас в суспільстві втрачена культура діалогу як такого. На жаль, формула «скандал завжди можна перебити іншим скандалом» є ключовою формулою суспільного діалогу. І ця формула вичерпала себе не через те, що вона не працює. Вона вичерпала себе через те, що кожен новий скандал піднімає планку «скандальності». І далі цю планку піднімати нікуди. Далі йде тільки деструкція.

4. Є проста формула «скандал дорівнює реформа». Але це надто складно.