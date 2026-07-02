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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Путін почав «їсти» своїх

glavcom.ua
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Володимир Путін та Аркадій Ротенберг
фото з відкритих джерел

Кооператив «Озеро» дав тріщину

ФСБ затримало праву руку Ротенберга, голову правління «Русхімальяьянсу» Костянтина Махова.  Таким чином ми маємо друге за останні два тижні затримання настільки високого рівня

1. Почати треба з того, що рішення про затримання людини такого рівня не могло обійтися без Володимира Путіна. Тобто,  як і в історії з арештом доброго путінського знайомого, власника Петербургських портів та колишнього бандита Іллі Трабера, остаточне добро міг дати тільки особисто Путін.

2. Чи пов’язані справи Трабера та Русхіма поки що невідомо, хоча виключати ми цього не можемо. Проте, логіка за якою відбулися ці затримання, напевно все ж таки, ідентична. Судячи з усього, Володимиру Путіну розповідають про те що існує якась змова олігархів проти нього. І після цього приймається рішення про затримання. Разом з тим, звичайно ж існує і економічна складова по перерозподілу майна. Якщо ця версія правдива, то питання затримання самого Ротенберга є лише питанням часу. Якщо справа не в змові, а в якійсь меншій провині, ми матимемо ситуацію схожу з історією Шойгу, коли все оточення буде сидіти, а сам Ротенберг змушений буде просто перелякано сидіти в себе в офісі, очікуючи арешту в будь-який момент. 

3. Затриманням Трабера особисто керував перший заступник керівника ФСБ Корольов. Судячи з усього, нинішню операцію також курував той самий Корольов, який починає різко посилюватися.

4. Нагадаю, що Ротенберг є другом Путіна з часів кооперативу «Озеро» і він ніколи не ліз в політику. перший дзвіночок він отримав в 2025, коли не зміг захистити свого міністра транспорту і екс-губернатора Курської області Старовойта, який застрелився. Але зараз явно ситуація набагато складніша, адже затримали його праву руку і найдовіренішу особу.

5. Я повторюся, судячи з усього, все, що ми бачимо – це не питання корупції. Мають бути набагато вагоміші речі, повʼязані з особистою образою Путіна на щось. І версію про це «щось» Путіну доносить Корольов. Можна допустити з відносно високим рівнем імовірності, що Корольов чимось лякає Путіна (створює певну картину реальності, яка може й не бути  правдивою). Але головне, що Путін починає вірити в цю нову для себе картину імені першого заступника голови ФСБ.

6. Все це призведе до кардинальних змін всередині вищого політичного класу, адже для них ситуація стане менш прогнозованою

7. Які амбіції у самого Корольова поки не зрозуміло. Так само неясно, як на всі ці речі буде реагувати керівництво ФСО. Але, схоже,  Путіна починають тримати в певних страхах і, на фоні внутрішніх проблем, це буде кардинально міняти внутрішню російську політику.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін путінський режим

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