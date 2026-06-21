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Притула показав хрестини сина: таїнство відбулося у символічному місці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Марк став вже четвертою дитиною Сергія Притули
фото: Сергій Притула/Facebook

«Росія б'є «Шахедами» по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян», – зауважив волонтер

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула повідомив про важливу подію у своїй родині – хрещення сина Марка. Як інформує «Главком», він також оприлюднив фото з церемонії.

За словами Притули, таїнство відбулося у Києво-Печерській лаврі. Волонтер зазначив, що бачить особливий символізм у тому, що хрестини пройшли саме в одному з головних духовних центрів України, який продовжує жити та приймати вірян попри російські атаки.

Притула показав хрестини сина: таїнство відбулося у символічному місці фото 1

«Нині Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини. Росія б'є «Шахедами» по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян. Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут», – написав Притула.

Він також привітав православну громаду з поповненням та висловив переконання, що добро переможе зло.

Притула показав хрестини сина: таїнство відбулося у символічному місці фото 2

«Світло переможе темряву!» – наголосив волонтер.

Нагадаємо, Марк став вже четвертою дитиною Сергія Притули. Загалом від різних шлюбів волонтер виховує двох синів і двох доньок.

Раніше волонтер Сергій Притула поділився в мережі історією про своїх дітей, які влаштували йому з дружиною романтичну вечерю.

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Теги: лавра Сергій Притула хрещення волонтер росія

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