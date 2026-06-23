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У Росії чиновник змінив допис про дефіцит пального, прибравши згадку про удари ЗСУ

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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У Росії чиновник змінив допис про дефіцит пального, прибравши згадку про удари ЗСУ
У РФ посилився дефіцит пального
фото з відкритих джерел

У відредагованій версії допису губернатора Іркутщини більше немає пояснення про вплив ударів України по НПЗ на постачання бензину

Губернатор Іркутської області видалив із допису про дефіцит бензину згадку про удари по НПЗ. Як звернули увагу журналісти, спочатку у повідомленні посадовця була згадка про причини проблем із постачанням пального. Про це пише «Главком».

Кобзєв опублікував допис про ситуацію на паливному ринку 22 червня. У нинішній версії він зазначає, що на окремих АЗС регіону запровадили обмеження на продаж бензину, а частина заправок тимчасово припинила обслуговування.

«Такі перебої є по всій країні. Багато регіонів, у тому числі й ми, змушені перейти на ручний режим роботи: визначаємо обсяги пального для кожного отримувача окремо», – написав губернатор.

Водночас у першій версії допису, яку встигли процитувати російські ЗМІ, між цими фразами містилася згадка про удари ЗСУ.

«На заході дронами ЗСУ виведені з ладу об’єкти нафтопереробки. Багато регіонів, у тому числі й ми, змушені перейти на ручний режим роботи», – йшлося у попередньому варіанті повідомлення.

Після редагування цей фрагмент зник. У Telegram відображається, що допис був змінений

Також Кобзєв заявив, що влада визначає потреби у бензині для всіх учасників паливного ринку на найближчі три місяці та передасть ці дані до федерального штабу при Міністерстві енергетики РФ, Федеральної антимонопольної служби та наглядових органів.

За словами губернатора, пріоритетом залишається забезпечення пальним екстрених служб, громадського транспорту, комунальних підприємств та сільськогосподарської техніки.

Проблеми з бензином останніми днями фіксують і в інших регіонах Росії. Влада РФ називає ситуацію «тимчасовими обмеженнями».

У російких регіонах та на тимчасово окупованих частинах України фіксується енергетична криза. Проблеми з постачанням пального в Криму загострилися після серії ударів по нафтобазах та логістичній інфраструктурі.

Разом з тим у тимчасово окупованому Криму місцева «адміністрація» вирішила не реагувати на кожен проліт дрона. Регіональна влада Росії масово відмовляється вмикати сирени під час повідомлень про ракетну чи дронову небезпеку.

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Теги: війна пальне росія бензин ЗСУ нафта

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