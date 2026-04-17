РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну

Окупаційний верховний суд самопроголошеної «ЛНР» засудив громадянина Польщі Кшиштофа Флачека до 13 років ув’язнення за звинуваченням у найманстві – саме так російський суд розцінив участь поляка в обороні України у складі ЗСУ. Про це повідомляє генеральна прокуратура Російської Федерації, передає «Главком».

«Встановлено, що у вересні 2024 року підсудний прибув на територію України, де його забезпечили вогнепальною зброєю, боєприпасами та спорядженням. Після проходження підготовки він за грошову винагороду почав брати участь у бойових діях проти російських військовослужбовців та мирного населення «ЛНР» і «ДНР», – стверджує російське слідство.

У листопаді 2024 року Флачек під час бойового зіткнення в м. Часів Яр на Донеччині був взятий у полон. Суд засудив захисника до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс чергові незаконні вироки українським захисникам. Четверо військовослужбовців батальйонів «Азов» та «Айдар», які опинилися у полоні, отримали терміни до 19 років колонії за сфабрикованими звинуваченнями у «тероризмі».

Також російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».