РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел

Окупаційний верховний суд самопроголошеної «ЛНР» засудив громадянина Польщі Кшиштофа Флачека до 13 років ув’язнення за звинуваченням у найманстві – саме так російський суд розцінив участь поляка в обороні України у складі ЗСУ. Про це повідомляє генеральна прокуратура Російської Федерації, передає «Главком».

«Встановлено, що у вересні 2024 року підсудний прибув на територію України, де його забезпечили вогнепальною зброєю, боєприпасами та спорядженням. Після проходження підготовки він за грошову винагороду почав брати участь у бойових діях проти російських військовослужбовців та мирного населення «ЛНР» і «ДНР», – стверджує російське слідство.

У листопаді 2024 року Флачек під час бойового зіткнення в м. Часів Яр на Донеччині був взятий у полон. Суд засудив захисника до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс чергові незаконні вироки українським захисникам. Четверо військовослужбовців батальйонів «Азов» та «Айдар», які опинилися у полоні, отримали терміни до 19 років колонії за сфабрикованими звинуваченнями у «тероризмі».

Також російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

Читайте також

Росіяни надихалися зростанням рейтингу Дональда Трампа після реального замаху
Російська розвідка планувала інсценувати замах на Орбана для перемоги на виборах
21 березня, 14:10
Польща задіяла весь спектр оборони на тлі атаки РФ
Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
24 березня, 19:47
Ханде Ерчел нещодавно відвідала Росію, де відсвяткувала свій день народження
Турецький акторці Ханде Ерчел, яка зізналась росіянам у коханні, загрожує арешт
26 березня, 16:15
Мурал, прикрашений на будівлі, присвячений взяттю Росією Маріуполя, височіє над мешканцями окупованого українського міста
Reuters: Росія вкладає мільярди в окуповані території України задля остаточної анексії
27 березня, 05:50
На Одещині окрім енергетичного сектору, постраждав і приватний сектор
Нічна атака на Одещину: ворог поцілив в об’єкт енергетики, жителі області залишилися без світла
29 березня, 09:51
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
2 квiтня, 23:57
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
11 квiтня, 05:29
Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога
СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ
11 квiтня, 19:28
Українські дрони атакували нафтохімзавод у Башкортостані
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
15 квiтня, 18:08

РФ посилила контроль над мігрантами: служба стала способом уникнути висилки
РФ дала 13 років ув'язнення поляку, який воював за Україну
У Польщі перекинувся автобус з українцями
У Польщі перекинувся автобус з українцями
Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці
Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці
ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці
ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

