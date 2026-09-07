Генпрокурор відкинув звинувачення НАБУ і САП щодо «кришування» колцентрів

Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки

Руслан Кравченко: «Твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації відкидаю»

Очільник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко заперечив причетність до діяльності шахрайських колцентрів та легалізації майна, викритих під час спецоперації «Карфаген». Про це пише «Главком» із посиланням на його пост у Telegram.

Посадовець заявив, що звинувачення антикорупційників не мають підтверджень, зазначивши: «Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має». За його словами та твердженнями адвокатів, ця світлина взагалі походить з іншого кримінального провадження.

Кравченко також прокоментував зафіксовані на плівках деталі щодо побуту та подорожей, підкресливши, що «будь-які видатки здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та моїх задекларованих доходів без будь-яких порушень».

Щодо закидів про закордонні поїздки й техніку він додав: «Моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає!».

Стосовно будинку площею 280 кв.м у Козині генпрокурор пояснив, що родина орендує його з 1 травня 2026 року після завершення ремонтних робіт, підсумувавши: «Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами».

Як відомо, розслідувачі Bihus.Info знайшли будинок в Козині, яким може таємно користуватися генпрокурор Руслан Кравченко. Про місцезнаходження відсутнього у декларації посадовця будинку журналістам стало відомо із власних джерел.

Як стверджують журналісти, саме цей будинок згадували 6 вересня на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві – заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

У суді прокурор Спеціалізованої АП заявив, що Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Згодом ВАКС обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

6 вересня Кравченко заперечив причетність до можливого «кришування» незаконних кол-центрів і доручив провести перевірки в Офісі генпрокурора, а працівників підрозділів, пов'язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.