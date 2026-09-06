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Трамп перефарбував волосся

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зазвичай Трамп рідко змінює свій упізнаваний стиль
фото: Reuters

Президент США шокував громадськість, відмовившись від золотавого блонда на користь каштанового відтінку

Президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, відомий своїм пишним золотаво-білявим волоссям, здивував публіку новим образом – він перефарбувався та став майже брюнетом. Як інформує «Главком», про це пише видання New York Post.

Зміни у зовнішності помітили після того, як літак Трампа приземлився для його вихідних у гольф-клубі в Бедмінстері. Темніша шевелюра одразу підірвала інтернет, адже це один із небагатьох випадків, коли президент США наважився змінити свій фірмовий стиль. Користувачі соцмереж вибухнули жартами та компліментами: хтось зазначив, що кінець літа – це природний час для переходу з блонду в брюнет, а письменниця Енні Ламотт взагалі порівняла новий вигляд Трампа із молодим Пірсом Броснаном.

Трамп перефарбував волосся фото 1

Наразі невідомо, чи це довгострокова зміна іміджу, чи разовий експеримент.

Зазвичай політик рідко змінює свій упізнаваний стиль, хоча прецеденти вже були. У 2019 році під час відвідування церкви у Вірджинії він з’явився з зачесаним назад волоссям, проте вже того самого дня повернувся до звичного вигляду.

Трамп перефарбував волосся фото 2

Зачіска Трампа роками залишалася предметом чуток – йому приписували і носіння перуки, і операції зі зменшення шкіри голови. А під час виборчої кампанії 2016 року він навіть дозволив ведучому Джиммі Феллону скуйовдити своє волосся в прямому ефірі, аби довести, що воно справжнє. Наразі офіційного коментаря щодо нового кольору волосся від представників Трампа немає.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа створила на офіційному сайті Білого дому розділ Arcade із ретро-іграми у стилі 1980-х років.  У «розважальній» формі проєкт висвітлює ключові напрями політики адміністрації, серед яких імміграція, бюджетні програми та шкільне харчування. Частина ігор присвячена боротьбі з нелегальною міграцією. 

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Теги: США Дональд Трамп президент стиль

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